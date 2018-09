Justiça manda Sebastião Viana contratar 8 aprovados em concurso da Saúde do Acre

Em um espaço de 11 dias mais um reeducando fugiu da unidade Penitenciária Francisco d’Oliveira Conde (FOC), sem deixar rastros e de forma misteriosa. A falta dele foi percebida pelos agentes penitenciários na tarde de segunda-feira (17), quando foram fazer a contagem dos presos nas celas.

Leandro Xavier de Barros estava alojado na cela 16 do Pavilhão “C”. Estava preso desde 2010 em uma ação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas no aeroporto de Rio Branco. Na época ele foi preso com mais de 16 kg de cocaína de origem da Bolívia rumo a São Luis do Maranhão.

Na cela em que estava não havia sinais de arrombamento de grade, buraco na parede ou qualquer outro meio que lhe proporcionasse a fuga. Assim como na cela de Maxwell Viana do Nascimento que fugiu também misteriosamente no dia 07 deste mês da cela 11 do pavilhão “F”, na mesma unidade Penitenciária.

Nos dois casos a direção do presídio informa que abriu procedimento administrativo para apurar como se deram as. fugas. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e agentes interrogados.

No caso de Maxwell Viana, a suspeita é de que ele tenha saído vestido como um agente penitenciário com bala clava e ainda teve apoio de um veículo para sair da unidade.