Jorge Viana é apontado como um dos “Cabeças do Congresso”

Pelo oitavo ano consecutivo, o senador Jorge Viana foi apontado como um dos “Cem Cabeças” do Congresso Nacional, lista produzida pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) todos os anos em que aponta os parlamentares mais influentes do país. O parlamentar é o único do Acre a constar na publicação divulgada pela assessoria.

“É muito difícil compor a lista do Diap, que é feita com total independência. Desde o início do meu mandato, em 2011, tenho procurado desempenhar minha atuação no Senado com seriedade. Encarei relatorias muito complicadas como o Código Florestal, a Lei de Ciência e Tecnologia, Código Penal e a Lei de Acesso à Biodiversidade, além de temas sensíveis como estupro e outras matérias”, disse Viana.

Desde o primeiro ano de seu mandato como senador, em 2011, Jorge Viana vem sendo indicado pelo Diap como um influente parlamentar no Congresso. O departamento realiza esse tipo de levantamento desde 1994, de maneira independente e autônoma, apontando a atuação dos principais parlamentares e classifica todos os anos os parlamentares em cinco categorias: debatedor, articulador, formulador, formador de opinião, negociador e organizador, dando destaque à característica principal de cada operador-chave do processo legislativo.

Nesta edição de 2018, Jorge Viana foi classificado como um parlamentar debatedor. Na definição do diretor do Diap, Antonio Augusto de Queiroz, Viana é um dos congressistas que exercem real influência no processo decisório no parlamento e sobre os atores envolvidos no processo legislativo. “Tais parlamentares são, por essência, aqueles que procuram ocupar espaços e explorar os assuntos que possam ser notícia”, explica Queiroz.

“Eu queria agradecer a Deus, agradecer a confiança do povo do Acre e dizer que isso serve como estímulo para que eu siga trabalhando. Com humildade e dedicação, quero continuar representando bem o povo do Acre, o povo da Amazônia e do Brasil”, afirmou Jorge Viana.

Entenda como é feita a escolha

Os “Cabeças” do Congresso Nacional são, na definição do DIAP, aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades aqui descritas. Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo destaca-se a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e tomada de decisão.

A pesquisa foi feita entre fevereiro e junho deste ano, por meio de entrevistas com os próprios parlamentares, jornalistas, cientistas e analistas políticos. Avalia-se, ainda, os pronunciamentos, as intervenções nos debates, a frequência de citações na imprensa e o resultado de votações.