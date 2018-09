Instituto Dom Moacyr encerra hoje inscrições para processo seletivo de professores

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Greghi (IDM), no Estado do Acre, divulgou o edital do Processo Seletivo que visa à contratação de Professores Formadores Horistas, de Nível Superior. A seleção tem inscrições até esta terça-feira, dia 18.

Há oportunidades nas áreas de EAD e-Tec (1); Hospedagem (1); Agenciamento de Viagem (1); Guia de Turismo (1) e Restaurante e Bar (1), de acordo com o edital já disponibilizado para a consulta de informações em nosso site, na íntegra.

Com carga horária de 60 a 390 horas, no período noturno, os cinco profissionais selecionados devem receber remunerações com valor que varia de R$ 55,00 a R$ 75,00 por hora-aula prestada, de acordo com a titulação apresentada.

Os interessados podem se inscrever até amanhã, 18 de setembro de 2018, das 8h às 17h, em Rio Branco, na Unidade Central, Avenida Afif Arão, Conjunto Habitacional Cidade do Povo, BR 364, Km 4, CEPT – Serviços Campos Pereira.

Como forma de qualificar os concorrentes inscritos neste Processo Seletivo, que tem validade de um ano e possibilidade de prorrogação por igual período, haverá aplicação de duas etapas, sendo elas: Análise Documental e Plano de Ação.

Veja o Edital clicando aqui.