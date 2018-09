Gladson lidera para o governo do Acre nas pesquisas Data Control e Real Big Data/TV Gazeta

O candidato ao governo pelo partido Progressista, Gladson Cameli, aparece liderando as pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta terça-feira, 18. Na primeira amostra estimulada sob responsabilidade do Instituto Data Control, Cameli aparece com com 46%, abrindo 16 pontos de diferença do segundo colocado, o petista Marcus Viana, que registrou 30%. Já na segunda amostra, de responsabilidade do Instituto Real Time BiG Data, contratado pela Rede Record/TV Gazeta, divulgada nesta tarde, Gladson está na frente de Marcus por oito pontos, ao registrar 43% contra 35% do petista. As duas pesquisas tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos e seus niveis de confiança é de 95%. As pesquisas foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre por meio dos números AC09087/2018 e AC00838/2018. O Data Control entrevistou 1.162 pessoas e o Real Time Big Data ouviu 1.200.

Os candidatos Ulysses Araújo (PSL), Janaina Furtado (Rede) e David Hall aparecem nas mesmas posições: terceiro, quarto e quinto colocados, respectivamente, mudando apenas o percentual. Enquanto no Data Control, Ulysses registrou 6,8%, no Real Time, ele ficou com 9%. Já Janaina, que no Data Control marcou 1,9% e na pesquisa da TV Gazeta ficou apenas com 1%. David Hall registrou no Data Control 0,6%, enquanto no Real Time BIG data ele não pontuou.

No Data Control, votos nulos ou brancos registraram 6,8% e não souberam ou não responderam registrou 7,2%. Já no Real Time Big Data, Nulos ou brancos aparecem com 6% e não souberam ou não responderam também ficou na casa dos 6%.

Já na pesquisa espontânea, os dois institutos de pesquisa apresentam números próximos. Enquanto Cameli registra 32,8% no Data Control, na pesquisa da Rede Record o progressista aparece com 31%. O segundo colocado, Marcus Viana, aparece no Data Control com 19,3%, enquanto na outra pesquisa surge com 25% das intenções. Já Ulysses Araújo continua na terceira colocação na casa dos 3% na amostragem dos dois institutos. Janaina registrou 1% e David Hall não pontuou. Nulos ou brancos no Data Control registrou 4,8% e não souberam ou não responderam ficou na casa dos 39%. Já no Real Time, nulo ou branco ficou na casa dos 7% enquanto os que não souberam e não responderam registrou 33%.

As diferenças entre a pesquisa Data Control e Real Time Big Data da Rede Record ficam no cenário da rejeição aos candidatos ao governo. Na amostra do Data Control, o candidato Marcus Viana lidera com 29,8% e em segundo lugar surge Janaina Furtado com 21%. Na terceira posição aparece David Hall com 17,2% e na quarta posição surge Ulysses Araújo com 14,5%. Já Gladson Cameli registra a menor rejeição com 13,7%. Os entrevistados que não rejeitam nenhum candidato registraram 24,2%. Ainda na amostragem, os entrevistados que rejeitam todos os candidatos ficou na casa dos 5,2%.

Já no levantamento do Real Time, Marcus lidera a rejeição com 42%, seguido por Janaina com 33% e em terceiro aparece Gladson Cameli com 32%. Na quarta colocação aparece Coloronel Ulysses com 25% e o menos rejeitado é David Dall com 18%.