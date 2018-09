Data Control aponta Gladson Cameli liderando com folga

A luz vermelha acendeu no comando de campanha do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT). Bisando o que aconteceu com a última pesquisa do instituto DELTA, o resultado divulgado hoje pelo DATA-CONTROL, empresa com vinte anos no mercado e muita credibilidade, também trouxe o candidato a governador, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) podendo vencer a disputa no primeiro turno. A soma dos adversários não ultrapassa o seu índice. Gladson (foto) chegou a 46,6% das intenções de votos, Marcus Alexandre (PT) 30,1%, Ulisses Araújo (PSL) 6,8%, Janaína Furtado (REDE) 1,9% e Davi Hall (AVANTE), obteve 0,6%. A pesquisa se torna importante porque estamos a vinte dias para a eleição. Um tempo exíguo para reverter grandes diferenças entre as candidaturas a governador. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, um candidato a governador pelo PT chega na reta final de uma disputa eleitoral não liderando as pesquisas e com um nome da oposição como líder.

REJEIÇÃO DOS CANDIDATOS A GOVERNADOR

Marcus Alexandre (PT) puxa a fila da rejeição com 29,8%. Em seguida vem Janaína Furtado (REDE) com 21,1%,, David Hall vai a 17%, Coronel Ulisses Araújo (PSL) 14% e Gladson Cameli (PROGRESSISTA) 13%. A Rejeição do candidato é um dos índices importantes de uma pesquisa.

VOTO PARA PRESIDENTE

Jair Bolsonaro (PSL) aparece liderando no Acre disparado com 54% das intenções de votos, Marina Silva (REDE) 9,5%, Ciro Gomes (PDT) 5,2%, Geraldo Alckmin (PSDB) tem 5,1% e Fernando Hadad (PT) é o último com 3,4%, mesmo o PT tendo o governador no Acre.

O QUE SE PODE DEDUZIR TAMBÉM

Com apenas 6,8% das intenções de votos na pesquisa do DATA-CONTROL, chega-se à conclusão de que, a vinda ao Acre do líder das pesquisas na corrida presidencial, Jair Bolsonaro (PSL), não teve nenhuma influência positiva para alavancar a popularidade do candidato Ulisses Araújo (PSL). Com isso, fica mais distante sua chance de conseguir chegar ao topo.

PETECÃO ABRE LIDERANÇA PARA O SENADO

Para o Senado, Sérgio Petecão (PSD) se descola do pelotão de baixo e dispara na dianteira com 41,60%. Brigando pela segunda vaga de senador estão embolados o Jorge Viana (PT) com 34,80%, Márcio Bittar (MDB) chega a 31,30% e Ney Amorim (PT) com 26,20%. No terceiro pelotão Minoru Kinpara (REDE) tem 16,70% e Paulo Pedrazza (PSL) atingiu 3,20%.

REJEIÇÃO PARA O SENADO

Na Rejeição para o Senado Jorge Viana (PT) tem 31,7%, Ney Amorim (PT) 16,0, Sérgio Petecão (PSD) 15,86% e Paulo Pedrazza (PSL) 12,0%.

BRIGA FEROZ

Tudo está a indicar que teremos uma briga feroz pela segunda vaga de senador.

GUERRA DOS DINIZ TOMA CONTA DE SENA

Uma guerra com capítulos anteriores de brigas entre os primos, ex-deputado Gilberto Diniz e o deputado Géhlen Dini (PROGRASSISTA), teve como desfecho no final de semana em Sena Madureira, tiro e prisão. Gilberto diz que foi caçado com tiros pelas ruas da cidade, tendo que ir para Delegacia de Polícia com um pneu do carro furado à bala. Nega que seu carro tenha causado dano ao carro do primo, motivo do pivô de toda a confusão. Vai registrar queixa por tentativa de homicídio, tendo o primo e deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) como acusado

OUTRO LADO

A versão de Géhlen é outra. Que estava jantando quando ouviu um barulho de uma pancada que atingiu seu carro, causando danos. Diz que saiu atrás do autor, que nem sabia ser seu primo, e como este não parou o veículo deu um tiro no pneu e voz de prisão. Alega que Gilberto Diniz estava embriagado e tanto é assim que passou a noite preso e só foi solto pela manhã, após pagar 5 mil reais de fiança. Nega que tenha dado mais que o tiro que furou o pneu do carro do primo. O caso vai agora para a justiça.

VIROU O ASSUNTO DO DIA

Não se fala outro assunto nas rodas políticas do município. Entre mortos e feridos escaparam todos, como diz o ditado, mas a rixa continua entre os Diniz, uma das maiores famílias de Sena Madureira e não se sabe até aonde pode ir o desfecho. São esperados novos capítulos.

NÃO TEM OUTRA IGUAL

Não conheço hoje uma candidatura a deputado estadual mais poderosa em termos de estrutura do que a do deputado Manoel Moraes (PSB), que disputa a reeleição. De Brasiléia à Rio Branco não existe um buraco que não tenha um núcleo de apoio ao seu nome. Jogo bruto!

CONSENSO

Há um consenso dentro da oposição de que duas vagas de deputado federal no chapão dos partidos que apóiam a candidatura do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) ao governo, tendem a ficar com os deputados Flaviano Melo (MDB) e Jéssica Sales (MDB). E que as duas outras vagas que estão na contabilidade da aliança serão disputadas sem favoritos entre os outros nomes.

BOLO GERAL

O chapão dos partidos tradicionais da oposição para a Câmara Federal e equilibrado.

FUGINDO DE ARAPUCAS

Decidido pelo comando de campanha do candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGRESSISTA), de que, ele não participará de nenhum “debate arapuca” que for marcado. Só vai aos debates da TV-GAZETA e da TV-ACRE. Macaco velho não mete a mão em cumbuca.

VERMELHO QUE TE QUERO VERMELHO

O grupo religioso majoritário de freiras e padres da Igreja Católica do Acre cumpre na alegria e agora na tristeza desta eleição, o juramento de fidelidade ao PT. Não conheço um padre ou uma freira aqui no Acre que, vote contra os candidatos petistas. Nada contra. Só registro.

BERÇÁRIO DO PT

É natural a lealdade cega dos padres e freiras da Igreja Católica do Acre ao PT e seus candidatos. Afinal, o partido foi gestado no Acre nas comunidades eclesiais de base, sob a benção do então Bispo Dom Moacy Grechi, o Vermelho, como a oposição o denominava.

FALANDO DE RELIGIÃO E POLÍTICA

Ainda falando de religião e política. No governo Jorge Viana um mínimo de 90% dos ministros evangélicos apoiavam o PT. A simbiose começou a entrar em queda livre no governo Binhoa e continuou em queda no atual governo. Hoje, 90% dos ministros evangélicos são contra o PT.

QUASE QUE UNANIMIDADE

As pesquisas publicadas até aqui mostram que o eleitor evangélico vota majoritariamente com a oposição. Apenas alguns bolsões evangélicos têm Pastores que apóiam ao PT. Na última pesquisa do DELTA, os evangélicos são majoritários com 43%, contra 41% de católicos. Isso mostra que o PT perdeu um segmento forte que lhe apoiava. É o desgaste de 20 anos.

FIDELIDADE PARA A LUA

A fidelidade política foi chutada para a Lua, nesta eleição. O deputado Antonio Pedro (DEM), por um acordo não revelado passou de malas e cuias da candidatura do deputado federal Alan Rick (DEM) para a adversária Vanda Denir (SD). E Francineudo Costa (PSDB) deixou os tucanos de bico esticado e foi apoiar o deputado federal Alan Rick (DEM). É cada um por si.

RETA FINAL

Na reta final os candidatos proporcionais jogam os pruridos moralistas para as favas e vão procurar fechar parcerias com os candidatos a deputado federal e senador que lhes possam ajudar financeiramente. E não querem nem saber de fidelidade e questão partidária.

GRUPO FORTE

Quem deve vir com boa votação de Brasiléia é a ex-deputada federal Antonia Lúcia (PR), são as informações que chegam à coluna. Montou acordos com lideranças suprapartidárias e tem vários cargos de confiança da prefeitura na sua campanha. Parece que aprendeu com os erros.

REUNIÃO DECISIVA

Candidatos a deputados estaduais do PTB devem se reunir hoje para uma deliberação se eles continuarão ou não, apoiando a candidatura á deputada federal da publicitária Charlene Lima (PTB), que está presa. Esperam o desfecho do pedido do Habeas-Corpus só até hoje à noite.

QUASE IMPOSSÍVEL

Caso não consiga responder às acusações em liberdade ficará muito difícil para o partido continuar com a sua campanha na rua. Mesmo ela não tendo nenhuma condenação.

DENÚNCIA CONTRA O TCHÊ

Candidato a deputado estadual pelo PDT está vindo hoje do interior para denunciar o presidente do PDT, Luiz Tchê, por não ter recebido do Fundo Eleitoral nenhum centavo para sua campanha. Esta questão de Fundo Eleitoral está dando uma confusão maluca nos partidos.

BEM ENCORPADAS

Duas candidaturas de mulheres à deputada federal que estão com as suas campanhas encorpadas no momento mais importante da eleição, a chamada reta final: Mara Rocha (PSDB) e Vanda Denir (SD). Conseguiram levar os seus visuais por toda a cidade e fecharam acordos importantes. Entre os homens Alan Rick (DEM) e Rudiley Estrela (PROGRESSISTA) se destacam.

SIMPLESMENTE DEVASTADOR

O EDITORIAL de ontem do ESTADÃO destroça com a imagem do governo do Acre. Aponta a capital como a campeã de mortes violentas, comparável ao Rio de Janeiro, fala sobre a falta de competitividade em todas as áreas, enfim, devastador, se tratado de um dos mais importantes órgãos da imprensa nacional. Foi imparcial. Mesmo porque não tem interesses no Acre.

QUEBRA TODO DISCURSO

O EDITORIAL do ESTADÃO quebra com o discurso que de as críticas ao governo estadual partem de figuras políticas de oposição que não querem ver o bem do Estado. Demolidor.

CABEÇA PARA BAIXO

Dedé da Baixada (PROGRESSISTA) e Francineudo Costa (PSDB) são dois candidatos que estão virando a Baixada de cabeça para baixo com as suas candidaturas a deputado estadual. Como moradores, conhecem todos, devem sair do numeroso colégio eleitoral com boas votações.

MELHOR CENÁRIO

O melhor cenário para o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) é enfrentar no segundo turno o candidato do PT, Fernando Hadad. Porque vira um plebiscito a favor e contra o PT. Ciro Gomes seria um adversário muito mais perigoso. Assim com Geraldo Alckmin (PSDB).

QUE COISA!

A candidatura da Marina Silva (REDE) simplesmente se dissolveu na reta final da campanha.

G-7

Todos os acusados dos mais variados crimes no G-7 foram presos. Execrados publicamente. E ao final do processo, inocentados. Por isso, não me posiciono apontando o dedo para a prisão da candidata à deputada federal Charlene Lima (PTB), que não foi condenada em nada

IBOPE

Esta semana também teremos a pesquisa do IBOPE. O instituto não consegue ser visto com seriedade, no Acre, pelo fato de nas últimas eleições os seus resultados terem ficado longe da realidade. A diferença para o IBOPE é que os institutos regionais fazem pesquisas em todos os municípios. E o IBOPE em poucos municípios. Os resultados regionais são mais amplos.

REUNIINDO MULTIDÕES

Fosse os integrantes da Chapa 2 da FPA para deputado federal colocaria as barbas de molho. O candidato Manuel Marcos (PRB) tem arrastado multidões em suas caminhadas pelos bairros da capital. E aqui é o maior colégio eleitoral. Manuel Marcos é um forte competidor.

ESCALANDO O EVEREST NA UNHA

Nesta eleição virou mantra toda vez que se conversa sobre a disputa do governo. A voz é corrente que o PT tem um bom candidato no pior momento do partido e do governo. Este Marcus é um forte. É como alguém tentar escalar o Monte Everest na unha com um fardo de 50 quilos na costa. O que ao longo da campanha foi criado para este rapaz de pautas negativas pelos aliados foi uma coisa de louco. É até para se perguntar se não existe um fogo amigo trabalhando para que não ganhe e não passe como governador a ser o principal protagonista dentro do PT. Não digo que sim, mas também não descarto, na política os egos afloram. O certo é que ganhar uma eleição carregando o desgaste de 20 anos de poder e uma crise todo dia, não é fácil.