Bope apreende 50 quilos de maconha

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Preste atenção à voz do seu coração no momento do amor. Não se deixe guiar somente pelo que os outros dizem ou o que você ouve, mas sim analise seus próprios sentimentos e seja você mesmo, ninguém mais, quem decide é você com relação à pessoa que você gosta. Dinheiro & Trabalho: A situação no trabalho pode ficar um pouco desconfortável devido às políticas da empresa; hoje não é um bom dia para se envolver em tais assuntos. Tente até mesmo evitar participar de conversas sobre isso. Isso pode distraí-lo e influenciar no seu desempenho. Não se preocupe com isso, faça o mais urgente e deixe o resto para amanhã; então a situação deverá estar resolvida. Saúde & Bem-estar: Tenha cuidado com os pesos, gestos e movimentos bruscos. Se você for correr em uma academia ou em um parque, use calçados e equipamentos adequados. Com cautela, você pode enfrentar as situações estressantes e inesperadas que surgem e encará-las de maneira eficaz para viver em paz. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje depois do expediente ou dos estudos é um bom dia para se divertir. Desfrute da companhia da pessoa que você mais gosta e não se deixe distrair por pensamentos negativos sobre trabalho e dinheiro. Relaxe e divirta-se. Você pode receber um presente: uma demonstração de amor e gratidão dessa pessoa. Dinheiro & Trabalho: Você pode se preocupar com algumas mudanças nas tendências ou novas práticas relacionadas à sua profissão e se perguntar o que faria se tivesse que mudar. Não se apresse. Sente-se e considere suas opções; pode acontecer que a situação seja mais positiva do que você pensava. De fato, é possível que o futuro lhe traga muita coisa boa. Saúde & Bem-estar: Relaxe porque você tem muitas tensões ao seu redor e o que você menos precisa agora é tentar resolver o problema pessoal de todos. Concentre-se em si mesmo, sua vida, seus assuntos para depois pensar em ajudar. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Um amigo ou parceiro sentimental que você não vê há algum tempo finalmente fez arranjos para vê-lo. Portanto, você passará boa parte do dia de bom humor, aguardando o encontro. Vocês terão muitas novidades para compartilhar. Seria uma boa ideia marcar um outro encontro. O amor está no ar! Dinheiro & Trabalho: Se você vai começar algum tipo de trabalho ou nova atividade em sua empresa, você deve ser muito cuidadoso e avaliar tudo muito bem. Não comece a trabalhar imediatamente em um negócio instável cujas chances de sucesso não são garantidas e em que você poderia perder dinheiro e recursos. Saúde & Bem-estar: Bom momento astral para sua saúde e tratamentos de beleza, cirurgias estéticas ou para pensar em um transplante de cabelo, operação a laser ou implante mamário. Tudo o que você faz para melhorar sua aparência aumenta sua autoestima. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: A espontaneidade sagitariana, sua natureza jovial e atitude esportiva em relação à vida cativarão o coração daquela pessoa que atualmente está pairando sobre você e não sai da sua cabeça e já entrando em seu coração. Dinheiro & Trabalho: Você pode estar duvidando de suas habilidades devido a contratempos em algum projeto. Se você não tomar cuidado, pode cair em depressão. Não caia na armadilha! Você ganhará muito mais se analisar objetivamente a situação e encontrar uma maneira de superar os obstáculos e cuidar do que deseja. Fique otimista e siga em frente! Saúde & Bem-estar: Não arrisque hoje em atividades nas quais você não é treinado. Antes de fazer algo de alto risco, certifique-se de não tentar mostrar-se desnecessariamente para deslumbrar alguém, porque na ostentação há perigo. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você tem um bom relacionamento, não deve estragá-lo com amizades que possam causar ciúme ou que interfiram demais na sua vida amorosa. Não se envolva com pessoas falsas ou discuta seus assuntos íntimos com eles. Proteja o seu relacionamento. Dinheiro & Trabalho: As estrelas dizem que haverá uma mudança de profissão ou de trabalho para você. Os últimos avanços tecnológicos realmente chamaram sua atenção. Em particular, a realização cinematográfica faz fluir o seu desejo criativo. Talvez seja a hora de você se inscrever em um workshop de fim de semana e investir dinheiro naquela câmera de vídeo que você viu. Entretenimento vai te fazer bem. Saúde & Bem-estar: A atmosfera melancólica do dia fará você pensar em seus velhos amigos de infância. Lembre-se da intensidade dos relacionamentos e se alimente dessa energia para analisar um pouco a sua vida, sem sentir-se triste. O passado serve de referência para analisar o caminho percorrido, não para lamentar o tempo perdido. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Essa história de amor que você viveu é idílica porque é apenas uma lembrança. Não se apegue ao passado e siga em frente. Você descobrirá que uma linda amizade pode acabar se transformando em outra coisa. Vocês estão indo na mesma direção, a do amor a dois. Dinheiro & Trabalho: É possível que os projetos que você planejou iniciar ou concluir hoje estejam indo mais devagar do que o esperado. É possível que você tenha trabalhado muito ultimamente e se sinta fraco; talvez você deva fazer apenas parte do que você tinha em mente. Relaxe, se recupere, porque que nada vai parar por causa disso! Saúde & Bem-estar: Se você se sentir frustrado ou deprimido, considere a possibilidade de rever sua maneira de encarar a vida. Ficar obcecado com algo a ponto de ficar deprimido não o

servirá de maneira positiva. Reconheça e siga em frente. Amanhã será outro dia com novas possibilidades. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A partida daquela pessoa tão especial deixará você despedaçado. A melhor coisa que você pode fazer nessas circunstâncias para evitar a depressão é se comunicar com seus amigos que moram perto e organizar uma reunião com eles. As atividades compartilhadas são muito positivas nesses casos. Outra saída seria colocar em prática o seu talento criativo. Você poderia começar um projeto ou terminar outro. Mantenha sua mente ocupada, até ela voltar!

Dinheiro & Trabalho: Se algo não correr bem para você no trabalho, não seja teimoso e não tente encontrar soluções do lado errado. Não se tranque em suas próprias decisões. Há situações imprevistas que exigirão sua originalidade e flexibilidade mental para poder resolvê-las com sucesso. Ouvir colegas é aconselhável numa situação dessas. Um outro olhar. Saúde & Bem-estar: Tome algumas precauções e não exagere nas suas atividades diárias e assim você será capaz de reabastecer suas energias e manter um ótimo nível de saúde hoje e durante a semana. Mesmo que você não se sinta muito bem, não desista e continue. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não deixe que uma preocupação obscureça sua alegria ou a deixe mal-humorada ou amargurada, pois com uma atitude assim, a única coisa que você alcançaria é tirar a possibilidade de desfrutar intensamente a felicidade e intimidade com sua parceira. Dinheiro & Trabalho: Existem situações inexplicáveis ​​que exigirão sua atenção imediata no local onde você trabalha. Pegue tudo com calma e aplique a experiência adquirida em todos esses anos de trabalho. É o seu dia de sorte e você pode alcançar seus objetivos. Você tem uma mente muito objetiva e raciocínio lógico. Saúde & Bem-estar: Se você sofre de mal-estar no fígado, deve observar atentamente o que come, para não quebrar o delicado equilíbrio do seu corpo. Tenha muito cuidado com as gorduras e o que você consome neste dia e, portanto, você não terá maiores problemas. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você está pensando em uma pessoa que recentemente apareceu para você, um romance ou uma amizade muito profunda pode surgir entre vocês dois. Agora, se você está vivendo um bom relacionamento, esta será uma noite para lembrá-lo como um momento muito especial e ardente. Dinheiro & Trabalho: O dinheiro começa a fluir ao seu redor. Uma viagem que chega na hora certa ajudará você a aumentar sua renda e colocá-lo em uma situação altamente vantajosa em seus projetos. Confie em suas intuições agora que você tem a Lua em seu elemento. O que funcionou para você até agora tornou-se obsoleto e se quiser avançar em sua carreira, deve renovar totalmente sua rotina e sistema. Saúde & Bem-estar: A ação efetiva e positiva de seu regente em sua área de saúde energiza seu corpo e sua mente, e você se sente carregado de positivismo. Não pare com sua carga diária de exercícios. Você é de Touro e adora se sentir bela e admirada. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Durante este ciclo, você alcançará resultados magníficos em seus relacionamentos, se confiar mais em experiências comuns e não começar a discutir questões desagradáveis ​​que ocorreram no passado. É hora de se soltar no amor. Dinheiro & Trabalho: Você está envolvida em um redemoinho de trabalho, e isso é bom, mas, ao mesmo tempo, requer uma organização maior para não sobrecarregar você no que não pode resolver. Se você se planejar com antecedência, tudo será mais fácil e você não se sentirá angustiada pelo resto do dia. Lembre-se que você tem uma semana inteira à sua frente. Saúde & Bem-estar: Hoje será um ótimo dia para você. Você estará de bom humor porque os planetas lhe favorecem, fornecendo-lhe energia extra. O céu é o limite para você hoje. Há algo que você queira fazer? Aproveite a oportunidade! Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Hoje você vai ter um dia maravilhoso com aquela pessoa que você tanto gosta, mas que não dá sinais de sentir o mesmo por você, ledo engano. Atreva-se e declare seus sentimentos que você não vai se arrepender. Na hora do almoço um lanche rápido juntos é o início de algo. Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai dar uma de psicólogo no trabalho. Você é bom em saber o que se passa na cabeça de uma pessoa. Há um colega com profundo estresse. Com um pouco de atenção e cuidado extra, você logo poderá resolver o problema dele, o que vai gerar mais entusiasmo na equipe. Saúde & Bem-estar: Pode ser que hoje você sinta a necessidade de tomar mais precauções do que o habitual. Se você é geralmente uma pessoa confiante, talvez seja bom suspeitar um pouco mais para evitar problemas. Nem todo mundo é possuidor de boas intenções. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Um dia fantástico espera por você, especialmente quando se trata de relacionamentos com pessoas do sexo oposto. Sua natureza sensível e sensível é finalmente reconhecida como o que é: uma verdadeira joia. Muitas vezes esse tipo de personalidade é percebido como fraca, mas hoje você receberá todo o crédito que merece como uma pessoa conquistadora. Dinheiro & Trabalho: As novas ideias que você vem estudando nos últimos dias vão levar sua mente a uma direção diferente. Além disso, você mudará os conceitos que você sempre teve, por outros recém-aprendidos. Isso levará você a seus próprios projetos de uma maneira mais efetiva e com reais possibilidades de crescimento profissional e financeiro. Saúde & Bem-estar: Olhe para a vida de uma maneira mais leve e despreocupada, com a facilidade natural que o seu signo geralmente lhe dá quando você aplica as melhores qualidades dele em sua vida prática. O que você mais precisa hoje é relaxar para manter sua saúde em ótimas condições. Sua mente exige tranquilidade. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia para obter o perdão por um erro cometido

O ato de pedir perdão não tem nada a ver com o sentimento de culpa ou covardia: todos cometemos erros, e são precisamente esses passos falsos que nos permitem melhorar e progredir. No entanto, se somos muito tolerantes com nossas atitudes (especialmente quando machuca alguém), acabamos sozinhos, incapazes de corrigir nosso caminho. Como remover a culpa então, sem perder a capacidade de pedir perdão por um erro? Não há fórmulas. Mas há bom senso: devemos julgar o resultado de nossas ações, e não as intenções que tivemos ao executá-las. No fundo, todo mundo é bom, mas essa bondade não cura as feridas que podemos causar. Continue lendo