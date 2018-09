Sob chuva, centenas participam da Caminhada da União

O candidato ao Senado pela Rede, Minoru Kinpara, participou no sábado, 15, de caminhada de campanha no município de Cruzeiro do Sul. Nos próximos quatro dias, o ex-reitor da Ufac também visitará as cidades de Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Pela manhã, Minoru Kinpara, visitou o Mercado Municipal de Cruzeiro do Sul, caminhou pelo centro e conversou com comerciantes, taxistas e mototaxistas. No fim da tarde, Kinpara tem agenda com empresários e apoiadores em Rodrigues Alves.

Para o ex-reitor da Ufac, a campanha política deve ser feita nas ruas: ouvindo e conversando com as pessoas, entendendo as suas realidades. “Não se pode fazer política ocasionalmente. A política é um exercício constante, diário. Por isso, sempre digo que meu compromisso é com as pessoas e para as pessoas”.