No Juruá, 10 mil eleitores não renovaram o título neste ano

Quase 10 mil eleitores vão ficar sem votar nas eleições de 2018, somente no Vale do Juruá, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC). O número corresponde aos cancelamentos de títulos devido ao não cadastramento biométrico que encerrou em maio desse ano.

O chefe do cartório de Cruzeiro do Sul, Sidney Brandão, disse que esse número é bem significativo. “Na 4ª Zona são quase 10 mil títulos de eleitores cancelados e isso tira um pouco da cidadania das pessoas”, disse.

Somente em Cruzeiro do Sul são mais de 8 mil eleitores com o título cancelado e que as implicações são inúmeras. “Essas pessoas não podem votar, não podem fazer concurso público, não podem abrir conta em bancos, podem ter o CPF cancelado e isso causa diversos transtornos”, disse.

Para regularizar a situação, as pessoas com o título cancelado podem comparecer ao cartório a partir do dia 5 de novembro. “Podem comparecer a partir do dia 5 de novembro após o segundo turno”, afirmou. Isso quer dizer, então, que esses 10 mil eleitores não poderão votar em outubro.