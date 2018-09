Dólar abre a semana com alta de 0,16%

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A sua parte mais séria virá à tona hoje para não ficar numa boa com o seu amor. Talvez o seu parceiro se canse daquelas caretas de desgosto que você faz quando não gosta de algo ou que tanta sinceridade seja a causa de alguns conflitos. Não diga tudo o que pensa e nem seja tão transparente, se você não tem a confiança necessária com essa pessoa, nada vai dar certo. Dinheiro & Trabalho: São previstas surpresas e oportunidades extraordinárias para aumentar os lucros ou para realizar operações financeiras vantajosas. Tente jogar suas cartas da melhor maneira possível. Para aqueles nascidos no terceiro decanato, algumas mudanças vantajosas com muitas possibilidades de crescer e são previstas maiores responsabilidades e autonomia econômica. Saúde & Bem-estar: Seu bem-estar interior não está em boa forma hoje. É urgente que tenha tarefas mais agradáveis, que lhe causem alegria. O seguinte problema pode se manifestar em relação à sua saúde; doença estomacal. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você conhece melhor aquela pessoa que o acompanha e isso pode ser um ponto positivo para tudo que você faz a partir de agora. Os pontos fracos e fortes são um elemento que pode fazer com que a balança se movimente de um lado a outro. Você não pode esperar que essa pessoa se torne uma máquina projetada para lhe dar todo o prazer que você precisa, sem qualquer falha, isso não existe. Dinheiro & Trabalho: Tenha em mente que os planetas tudo o que eles fazem é sugerir que você se jogue rumo ao desconhecido. Encontre novos espaços profissionais, exponha seu profissionalismo e sua garra. Os nascidos no primeiro decanato não estarão muito presentes, talvez sua mente já esteja projetada em novas oportunidades, mais estimulantes do ponto de vista remunerativo. Saúde & Bem-estar: Você estará em boa forma se não abusar de suas reservas inesgotáveis de energia. Vai se sentir bem consigo mesmo, mas não deve descuidar da linha. Se você seguir uma dieta, pode continuar a desfrutar da comida, desde que escolha alimentos saudáveis. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: O Escorpião é o único animal que pode se matar quando é encurralado. Em temas de casal não ter a razão pode leva-lo a se jogar diretamente no abismo, você vai preferir terminar com essa pessoa antes que tudo desmorone. Você tem desejado que coisas aconteçam para dar ao relacionamento uma pequena reviravolta, agora não reclame. Dinheiro & Trabalho: Você será muito generoso com as pessoas ao seu redor no trabalho e poderá contar com a estima de todos e trabalhar em um ambiente positivo. Aqueles que são independentes, as iniciativas serão bem-sucedidas e lhes darão a possibilidade de aumentar seus ingressos. Saúde & Bem-estar: Cuide da sua saúde, especialmente no relacionado à circulação nas pernas e no sistema digestivo. Não se encha de ocupações. Um tempo de descanso sempre ajuda. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: A natureza se move em perfeita harmonia, tudo é especial quando vem do coração. O amor pode ser a causa de tudo fluir e nada permanecer igual. Você pode precisar se convencer disso e, assim, conseguir que sua vida pessoal tenha um novo ar. Tudo é possível quando você se deixa levar e não força nenhuma situação, o que tem que ser, será. Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode ser suscetível a mudanças de humor, tente se conter para evitar contrastes com seus colegas ou com seus superiores. Os que nasceram no primeiro decanato devem parar com a impaciência e evitar quebrar as hostilidades em uma situação de antagonismo com um companheiro de trabalho. Saúde & Bem-estar: Pode apresentar desconforto nas articulações especialmente nos ombros ou nos joelhos, mas não fique preocupado com isso, pois você logo melhorará. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Novas amizades são uma ótima maneira de começar a pensar sobre relacionamentos futuros. A solidão não vai com você e menos quando se trata de questões sentimentais, se você vê que seu relacionamento parece ir em uma direção totalmente errada, certamente é porque tem que começar a procurar por outra pessoa. Dinheiro & Trabalho: Enormes satisfações virão até você na jornada de trabalho. Neste campo, tudo será fácil, nada ficará pesado e você executará todas as suas tarefas da melhor maneira. Se você é um trabalhador independente, será capaz de encontrar excelentes soluções para um problema antigo e poderá melhorar a sua economia, graças a um investimento bem- sucedido. Saúde & Bem-estar: Você está um pouco inconformista, pronto para discutir qualquer coisa, mesmo que não esteja certo. Procure outra maneira de descarregar e desabafar. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tenha como certo que seu relacionamento está começando a se desfazer, mais cedo ou mais tarde, não há como desbloquear uma situação que pode ser realmente preocupante. Não faça disso um drama, para algumas opiniões externas a causa real de esta situação é a sua falta de capacidade para se comprometer, além disso, sempre foi difícil para você se colocar na pele da outra pessoa. Dinheiro & Trabalho: Você vai se esforçar completamente para realizar todos os seus projetos, será muito exigente também com todos os seus colaboradores, que saberão como entender a utilidade de suas imposições. Aqueles que são independentes, hoje serão beijados pela sorte e podem ter a oportunidade de introduzir mudanças essenciais em suas vidas. Saúde & Bem-estar: Situação proveitosa em relação à sua calma interior. Entre em contato com pessoas próximas a você para resolver os problemas que ainda permanecem no ar. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você não quer ceder à pressão e manterá suas próprias fantasias pelo tempo que considerar necessário. A realidade pode ser muito difícil para você, em seu coração há geralmente alguns pontos cegos que ninguém mais aprecia. Encontre uma maneira de dizer a essa pessoa que você se importa com o que seu coração realmente deseja. Só assim será capaz de resistir ao golpe. Dinheiro & Trabalho: Você saberá perceber o que é útil para sua profissão e conseguirá obter vantagens também porque será muito perspicaz e não terá medo algum. Tome cuidado apenas com os excessos de protagonismo no campo profissional, porque corre o risco de provocar a inveja de seus rivais. Saúde & Bem-estar: Prepare seu corpo para mudanças, mas não apenas as ambientais, mas para qualquer tipo de mudança. Comece indo dormir mais cedo. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você tem certas qualidades que o convertem em uma pessoa totalmente dedicada a condições sentimentais que podem ser realmente atraentes. Os relacionamentos abertos são uma realidade muito interessante que podem fazer você apreciar um pouco melhor aquela pessoa especial que há muito tempo ocupa seu coração. Recolha seu legado e leve-o para um nível superior. Dinheiro & Trabalho: As estrelas lhe trazem sorte e injetam uma dose de entusiasmo em suas metas, mas convidam você a não descobrir suas cartas vencedoras e a expandir seu raio de ação, mantendo a prudência. Aproveite esta fase para resolver algumas situações complexas, deixadas em suspenso. Saúde & Bem-estar: Tenha cuidado com as posturas quando estiver sentado por muito tempo. Possível dor lombar, no joelho ou no pescoço. Procure dicas sobre como manter uma boa posição corporal quando estiver sentando por muito tempo. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua família é a causa de você ter que deixar de lado alguns bons momentos que você poderia passar junto com seu parceiro. Haverá um momento em que terá que escolher, passar um dia com uma das duas partes irá ajudá-lo a ganhar alguma perspectiva muito necessária para tomar decisões importantes. Chegou a hora de começar a pensar sobre o futuro imediato e como vivê-lo. Dinheiro & Trabalho: Hoje vão cair iniciativas que poderiam ser um pouco arriscadas no campo profissional, mas lembre-se sempre que, a audácia paga! As pessoas mais jovens serão mais empreendedoras do que o habitual e conseguirão sair de uma situação difícil que não afetará apenas eles, mas também outros colegas. Saúde & Bem-estar: Você deve definitivamente mudar alguns maus hábitos em sua vida, porque eles vão acabar afetando sua saúde. Diminua o consumo de álcool, não fume, faça mais atividade física e melhore sua alimentação. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Suas prioridades nunca foram ter um parceiro estável. É mais do que necessário que você comece a estabelecer seus próprios métodos fazendo com que se jogar nos braços dos outros não seja tão descarado. Há momentos em que você se vende tão facilmente que nunca sabe o que vai conseguir. Não se subestime, aja do seu jeito, mas com uma certa racionalidade. Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode não estar muito interessado em uma tarefa que é prospectada sem estímulos e que não é muito gratificante, principalmente do ponto de vista profissional. Os empresários devem prestar especial atenção aos negócios de hoje. É aconselhável preparar um plano de ação claro e manter os olhos bem abertos. Saúde & Bem-estar: Momento muito vantajoso em relação à sua paz interior. É útil que você aprenda a delegar suas ocupações, para assim evitar preocupações. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Seu modo de amar geralmente não é muito convencional em certas ocasiões. Você pode dar tudo ou não querer nada dessa pessoa. São contradições que vêm e vão seguindo um conjunto de diretrizes estabelecidas. Não dar um passo para trás é uma das suas características mais comentadas, mesmo que seja algo prejudicial ou que a pessoa não esteja contigo como deveria, você se agarrará a qualquer coisa para estar junto. Dinheiro & Trabalho: Hoje você conseguirá realizar da melhor maneira possível todas as metas que foram impostas. Depois pode jogar tudo fora e dedicar-se ao que realmente lhe interessa. Apenas tenha cuidado com a inveja de um companheiro que terá a intenção de colocar obstáculos em tudo o que fizer. Saúde & Bem-estar: Dê-se ânimo e não fique deprimido. Procure se relacionar com pessoas mais úteis para sua vida. Tente não ficar tanto tempo só. Saia com amigos para se distrair. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Você tem um parceiro que representa seu alter ego oculto. Uma pessoa que se tornou a causa de alguns bons desejos, mas também de certas invejas. É melhor que hoje você não comece a procurar possíveis argumentos ruins para se distanciar dela, caso contrário, seria difícil recuperá-la. Aproveite a noite relaxar e ter muito amor, não estrague tudo. Dinheiro & Trabalho: Hoje terá que usar muita energia para tornar realidade o que você realmente tem em mente. Não será fácil, mas as estrelas recompensarão seu esforço. Evite fofocas de colegas e se concentre no trabalho, porque as tarefas serão pesadas e exigirão precisão. Saúde & Bem-estar: Sofre de considerável exaustão mental e física. Por prescrição médica, deve começar a fazer exercícios para fortalecer sua saúde e seu corpo e que vão ajudá-lo a combater a tensão e o estresse que você está vivenciando em seu local de trabalho. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia para ter uma semana de sorte

Essa simpatia é extremamente eficaz quando você precisa que a sorte esteja do seu lado por algum motivo especial, se você essa semana tem uma entrevista de emprego, se você for para um encontro profissional, se você for negociar um carro, um imóvel ou se há decisões importantes a serem tomadas que afetarão sua vida, em suma, em qualquer situação que você não precisa apenas de um pouco de sorte, mas também que faça desaparecer qualquer má sorte, infortúnio, inconveniência, problema ou conflito que possa alterar o seu dia ou mudar o bom andamento das coisas. Continue lendo