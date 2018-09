Coronel Ulysses Araújo mobiliza ato por mudanças na política do Acre

O candidato David Hall (Avante) terá agenda nos três períodos do dia: pela manhã, participa de reunião na TV Gazeta. À tarde, faz panfletaço no Terminal Urbano, acompanhado dos candidatos a deputados federais pelo partido dele. Às 17h, o candidato se reúne com os organizadores do Fórum de Desenvolvimento do Acre 2050.

Já a candidata janaína Furtado (Rede) permanece em Tarauacá, onde pela manhã visita escolas, à tarde grava para o programa eleitoral e visita moradores no bairro Triângulo. Além disso, faz panfletagem e, pela noite, se reúne com apoiadores de campanha e correligionários.

O candidato Ulysses Araújo (PSL) não enviou a agenda do dia. No domingo, contudo, ele manteve as atividades no Alto Acre, entre Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.