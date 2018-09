Acre 2050 reúne candidatos ao governo para planejamento sobre crescimento econômico

“Nos últimos sete meses já são duas novas estratégias apresentadas pela Polícia Militar [PM], o que tem nos ajudado a caminhar para a redução da criminalidade. Os dados dos primeiros dias deste mês apontam queda de 60% nos homicídios em todo Estado e 47% na capital. Isso demonstra força da ação e união das polícias”, declarou o governador Sebastião Viana nesta segunda-feira, 17, durante solenidade de lançamento do Grupamento de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam), da PM, realizado no 3º Batalhão.

O grupamento é composto por 38 policiais militares recém-formados na Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) da Força Nacional e terá base na unidade do bairro Sobral, intensificando as ações de enfrentamento à criminalidade na região, estendendo suas atividades também para outros bairros de Rio Branco.

De acordo com o comandante do 3º BPM, o tenente-coronel Edener Franco, a ronda patrulhada conta com um efetivo para realizar abordagens em todas as regionais e deve potencializar a desarticulação de grupos organizados, reforçando o apoio às demais guarnições em atividades e atendimentos de ocorrências. “Teremos uma atuação mais enérgica e com outro padrão de características do policiamento ostensivo”, disse.

Na ocasião o comandante-geral da PM, coronel Marcos Kinpara, completou: “São profissionais capacitados, treinados com novas táticas que vão ajudar a Companhia de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) a ter maior atuação em todos locais da cidade no combate ao crime”.

O secretário de Segurança Pública Vanderlei Thomas compareceu à solenidade e frisou: “Esse é mais um esforço que é prova inequívoca do comprometimento, seriedade e qualificação técnica do Comando à frente desta instituição. Graças ao empenho de todos que estão nas ruas fazendo o bom combate, estamos conseguindo reduzir os índices da criminalidade e seguimos com o compromisso de dar respostas positivas à sociedade”.

Mais conquistas pela frente

Além do lançamento do Rotam, o Comando-Geral anunciou a entrega de três fardamentos completos para a tropa até o fim deste ano, sendo que a primeira parte deve ser entregue ainda nesta semana. O governador Sebastião Viana também acrescentou: “Sabemos do quanto temos avançado e dos caminhos que ainda temos que percorrer. Ainda temos o desafio de chamar o reforço de mais 250 profissionais assim que o momento legal nos permitir e faremos isso”.