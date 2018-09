Ao lado de Sebastião, Marcus Viana cumpre agenda no Juruá este fim de semana

O candidato a governador do Acre, Gladson Cameli, esteve nesta sexta-feira, 14, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia para apresentar as propostas do Plano Governo.

Gladson ressaltou que o contato direto com os cidadãos o motiva a fazer um trabalho que ajude as pessoas a melhorarem de vida.

“Quando decidi ser candidato foi para lutar por melhorias para nossa população. O governo atual não tem projetos que proporcionem qualidade de vida aos acreanos. Não dar para ficar vendo nosso povo desempregado, sem segurança, sem saúde e ficar de braços cruzados. Precisamos resgatar a dignidade das nossa gente”, disse o candidato ao governo.

Entre as propostas previstas no Plano de Governo de Gladson em prol do Alto Acre estão a criação do Batalhão de Fronteira em Assis Brasil, conclusão do Hospital Geral de Brasileia, a construção da nova ponte ligando Brasileia e Epitaciolândia e do Anel Viário, o que consolidará a integração com o Oceano Pacífico.

“Nós vamos tirar o Acre do isolamento. Vamos firmar convênio com todas as prefeituras, independente de partido político. Vamos concluir todas as obras inacabadas no estado. Vamos facilitar a entrada de investimentos e fomentar o turismo na região do Alto Acre. É tempo da mudança!”, afirmou Gladson.

Na oportunidade, nos três municípios percorridos, Gladson reuniu-se com apoiadores políticos, lideranças das localidades e prestigiou o trabalho desenvolvido por candidatos a deputados estadual e federal. Na comitiva também estavam presentes Ana Paula Cameli, esposa do candidato a governador, e Márcio Bittar (MDB), candidato a senador da República.

Na manhã deste sábado (15) Gladson Cameli e Márcio Bittar seguem com vários candidatos proporcionais para uma caminhada no município de Xapuri.