O presidenciável Ciro Gomes (PDT) esteve no Acre, apenas para não dizer que não veio. O seu partido não tem militância e nem grande representatividade regional e peso político, ao ponto de disputar a hegemonia no Estado com os partidos mais tradicionais. As pesquisas mostram que o seu nome não decolou na preferência do eleitorado acreano, ainda que esteja bem posicionado na briga para estar no segundo turno, no plano nacional. Mas não se pode deixar de reconhecer ser o Ciro uma das figuras mais preparadas entre os nomes que disputam a presidência. E vencendo todas as simulações de um segundo turno com os demais candidatos. Nesta eleição para presidência só há uma certeza, a de que o fenômeno Jair Bolsonaro (PSL) fechará este turno na liderança. Segundo turno é outra eleição. E esta história de fazer previsão do segundo turno antes da campanha iniciar pode ser um tiro no pé.

CABERIA NO VELHO FUSCA

A presença de ontem de militantes do PDT e políticos do partido no aeroporto para recepcionar o candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), se comparada à recepção ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), daria para encher o velho Fusca. Público mixuruca.

REPRESENTA QUASE NADA

Só que o colégio eleitoral do Acre é ínfimo no cenário eleitoral, no quesito votos.

TOALHA JOGADA

Nem os petistas de DNA acreditam numa vitória do seu candidato a presidente, Fernando Hadad (PT). Ou o senador Jorge Viana (PT) não estaria ontem no aeroporto na fila do gargarejo do presidenciável Ciro Gomes (PDT) e, tampouco, o teria acompanhado na sua programação.

RISCO NA PESQUISA

A vinda do Ciro Gomes (PDT) não soma em nada ao seu partido e aliados, a aceitação do candidato a presidente é pequena por estas bandas. Não tirou e nem acrescentou votos.

EXPECTATIVA GRANDE

Há uma grande expectativa com a pesquisa do Data-Control, prevista para em princípio ser divulgada na próxima terça-feira, porque virá com números do momento ao Governo e Senado.

CAMPANHA DIFERENTE

Quem faz uma campanha diferente a deputado estadual é o dentista Dener Padilha (PDT). Sem cabos-eleitorais, fica pessoalmente nos semáforos entregando a sua propaganda. É bom para a política quando se quebra paradigmas e se vê pessoas com curso superior, sendo candidatas.

ENCONTRO DE MULHERES

A candidata ao governo, Janaína Furtado (REDE), fez uma visita esta semana à ex-governadora Iolanda Fleming, para uma conversa sobre a política. Foi o encontra da primeira mulher a governar o Acre com a primeira mulher a disputar uma eleição para o governo, no Estado.

BOLSONARO SOBE E MARINA DESABA

Na pesquisa de ontem do Data-Folha, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), em que pese a torcida contra da bancada de jornalistas da REDE GLOBO, voltou a subir e chegou aos 26% na ponta da liderança. E Marina Silva (REDE) está igual manga madura, cada vento desaba.

ESTÁ DANDO NA CARA

A gente que está longo tempo na imprensa no setor político nota a má vontade, a forma minimizada, como é mostrado o crescimento a cada pesquisa do Jair Bolsonaro (PSL), pelos jornalistas da GLOBONEWS. Voto não tem dono. É isso está sendo mostrado nas pesquisas.

DILMA VIROU PERSONAGEM

O grande personagem desta reta final de campanha, por incrível que possa parecer, vai ser a ex-presidente Dilma e o seu desastrado governo. Os demais candidatos a presidente já começam a martelar que, Fernando Hadad (PT) é a Dilma sem saia e seria um clone dela.

LEALDADE EXEMPLAR

Os candidatos a deputado estadual pelo PTB estão dando um exemplo de lealdade política. Mesmo com a prisão da presidente do partido, Charlene Lima, eles continuam na rua pedindo votos para a sua candidatura a deputada federal. Não há até o momento nenhum Plano B.

ESGOTAR RECURSOS

Conversei ontem com coordenadores da campanha da Charlene Lima (PTB) e a decisão do momento é esgotar todos os recursos para a sua soltura. É esperada para hoje uma resposta sobre o pedido de relaxamento da prisão. Só num quadro negativo até a última semana da eleição é que poderão optar pelo apoio a outra candidatura para a Câmara Federal.

NADA IMPEDE

Juridicamente nada impede que a Charlene Lima (PTB) mantenha a sua candidatura à deputada federal, porque não tem nenhuma condenação criminal. No momento é acusada.

SENA MADUREIRA

Todo este problema que acontece com a candidata Charlene Lima (PTB) tem uma forte influência no cenário político de Sena Madureira, aonde tem sua principal base eleitoral.

CANDIDATO MAIS PERIGOSO

Nas simulações de segundo turno das eleições presidenciais o candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT), é o mais perigoso para quem com ele disputar. Vence em todas as situações.

DAVI CONTRA GOLIAS

Preterido na divisão do bolo financeiro do seu partido, o candidato a deputado federal pelo PROGRESSISTA, Junior Paris-Dakar, vem levando a sua candidatura no mesmo pique do início, tendo como capital ser respeitado e a sua simpatia. É uma espécie de Davi contra Golias.

TNT PURO

Esta reta final da eleição majoritária, no Estado, pode virar num cenário devastador. Só.

COMO ESTAVA PREVISTO

Os programas eleitorais exibidos até o momento pelos candidatos a governador não estão vindo com nenhum componente novo, que se possa dizer que teve influência nos votos. Os programas dos principais candidatos da disputa se equivalem na qualidade e plasticidade.

NADA QUE POSSA DEFINIR

Vai perder tempo quem esperar que os dois debates que acontecerão na TV-ACRE e TV- GAZETA também tenham o condão de dar votos para os participantes. A reta final será decidida nas ruas. O eleitor vota no candidato majoritário pela empatia e ponto final. São realizados num formato que deixa os candidatos engessados. E acaba virando a Vovó viu a uva.

VIROU UMA FEBRE

A música de campanha do candidato ao Senado, senador Sérgio Petecão (PSD), uma adaptação da que rodou na eleição anterior, virou febre, a molecada canta, fica martelando na cabeça de quem ouve, pelo seu refrão fácil de decorar e alegre. No quesito jingle, o Petecão é imbatível.

PRIMO POBRE

Numa comparação com a economia de Rondônia somos o primo pobre. Perdemos em todos os cenários econômicos em que o Acre for comparado com o Estado vizinho, pujante em todos os sentidos. Ou o novo governador abre nossas fronteiras agrícolas ou continuaremos como meros fregueses mensais do FPM e das emendas parlamentares, no eterno ciclo da miséria.

VOLUME DE CAMPANHA

É notório não só na capital, mas nos principais municípios do Estado que, entre os deputados federais do PT, o que tem um maior volume visual de campanha e de apoios é o Léo de Brito (PT). Decisivamente foi o parlamentar federal escolhido como prioritário pela cúpula petista.

MAIS ESPAÇOS

A campanha está a indicar que teremos mais mulheres na Câmara Federal. Hoje só temos a deputada federal Jéssica Sales (MDB). Tende se reeleger. A chapa é muito forte: Mara Rocha (PSDB), Antonia Lúcia (PR), Charlene Lima (PTB), Vanda Denir (SD), Rosana Nascimento (PPS) e Perpétua Almeida (PCdoB).

DEIXOU DE SER ZEBRA

Nesta fase final da campanha já dá para considerar pela estrutura em que está ancorada a sua candidatura a deputado federal que, Rudiley Estrela (PROGRESSISTA), deixou de ser zebra para a Câmara Federal e passou a integrar o bloco dos que disputam com boa chance um mandato.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

Houve uma queda na violência, os números de registros mostram, mas Rio Branco continua no cenário nacional, como uma das capitais brasileiras mais violentas. E com o agravante de sermos uma cidade pequena. A polícia está nas ruas. O problema é que o governo só passou a dar mais prioridade depois da porta arrombada pelos bandidos. Se o esquema de policiamento que está em vigor tivesse sido posto em prática no início deste governo, com certeza não se teria números alarmantes de execuções e a população não estaria trancada logo ao anoitecer. Mas ainda assim, antes tarde do que nunca. Que o próximo governador foque no fim da violência. E que a prioridade para a área de segurança não fique só nos discursos de campanha.