No Bar do Vaz, Geraldo Alckmin promete fazer governo itinerante começando pelo Acre

O candidato a presidência da república pelo PSDB, Geraldo Alckmin, esteve na manhã deste sábado, 15, nos estúdios do ac24horas onde concedeu entrevista ao jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz. Em pouco mais de 20 minutos, o tucano teve oportunidade de falar de seus planos caso seja eleito presidente do Brasil e reforçou suas intenções em relação ao combate do tráfico de armas e drogas na região de fronteira, principalmente no Estado do Acre, que faz fronteira com os maiores produtores de cocaína do mundo, a Bolívia e o Peru. Confira a entrevista na integra