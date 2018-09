Marcus Alexandre Viana participa de debate do DCE na Universidade Federal do Acre

Durante reunião na noite desta quinta-feira, 13, no auditório da Livraria Paim, no centro de Rio Branco, as associações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Acre oficializaram por meio de carta apoio à candidatura de Gladson Cameli ao governo do Estado.

Na carta, os militares lamentam o fato de o Acre ser reconhecido atualmente em nível nacional por “estatísticas macabras que nos colocam como o segundo estado mais violento do Brasil e Rio Branco, como a capital mais violenta do país”.

Para as entidades, “o Estado trabalhou e pensou segurança pública ao longo desses anos de forma reativa e pontual, maquiando a realidade, jogando problemas importantes para “debaixo do tapete” ou culpando terceiros” e pontua a urgente mudança dessa realidade lastimável e que a substituição democrática do grupo político atualmente no poder seja “um dos meios para alcançarmos dias melhores”.

Conforme a carta, o apoio das associações ocorre após avaliações das propostas dos candidatos ao Governo do Estado do Acre e das ações da gestão de Sebastião Viana. Os associados serão orientados a aderir ao projeto de Cameli.

A carta foi entregue a Major Rocha. Gladson Cameli cumpre agenda em Cruzeiro do Sul e por isso não compareceu ao ato político.

Ao final do evento, Major Rocha pediu a parceira de seus colegas de farda para a construção da Segurança do Acre e lamentou a atual situação do setor.

“Vamos construir juntos a segurança do Estado. Precisamos mudar urgentemente a situação do Acre”, afirmou.

Este slideshow necessita de JavaScript.