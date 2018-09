Geraldo Alckmin chega em Rio Branco

O presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) chegou ao Acre na noite desta sexta-feira, dia 14. Ele veio cumprir agenda de campanha no Estado e realiza extensa agenda neste sábado, dia 15, em Rio Branco. O político foi recebido apenas por colegas de partido e poucos apoiadores.

Candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB) viajou à cidade acompanhado da esposa, Lú Alckmin, e também de assessores. Ele chegou num voo particular, simultâneo à chegada do voo da Gol Linhas Aéreas, por volta das 22h30min, uma estratégia de segurança, segundo fontes.

Em entrevista exclusiva ao ac24horas, Geraldo Alckmin destacou que pretende melhorar a legislação no setor de segurança pública. Sobre as fronteiras abertas para o narcotráfico, o ex-governador de São Paulo se mostrou bastante preocupado com essa situação. Ele disse, ainda, que pretende integrar instituições, incluindo o Exército.

“Veja que eu já tinha razão em 2006: o grande problema nosso na segurança é o problema do tráfico de drogas. Temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, e importantes produtores de droga. E o que estamos propondo? Uma agência nacional de inteligência, uma ação diplomática junto aos países vizinhos. Vamos criar uma guarda nacional permanente”, comentou.