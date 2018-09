Dia do cliente é comemorado hoje, saiba a importância de lutar pelos direitos do consumidor

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor pode ter uma dupla face que será complicada para você discernir neste momento da sua vida. A velocidade com a qual se apaixona é digna de outro século, você toma tudo com muita calma e isso pode fazer com que muitas pessoas percam a paciência e com isso acabe ficando só. Agora está perdendo uma grande oportunidade, ou toma uma decisão ou acabou, muitas vezes o trem só passa uma vez. Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode gastar com prazer, mas também pode aumenta seus ingressos com facilidade. As estrelas vão encorajá-lo a realizar negócios e escolhas ousadas. Se a sua situação atual lhe desagrada ou se você ainda não tiver um emprego, hoje será o dia certo para procurar trabalho ou expandir o raio de ação. Saúde & Bem-estar: Você chegou a um ponto em sua vida onde nada realmente te importa. Em alguns passos que você tem dado, encontrou certos elementos que não são benéficos, mas agora pode ter a possibilidade de ignorá-los. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A confiança que você começa a despertar em seu parceiro pode fazer com que se sinta muito melhor hoje. Depois de alguns meses com algumas disputas, chegou a hora de tentar por todos os meios lutar contra os mal-entendidos do passado. Você é um especialista em infidelidades que não despertam a segurança necessária para estabelecer uma relação estável. Dinheiro & Trabalho: As novidades vão estimular você a dar o melhor de si no trabalho, verá em perspectiva melhorias que também podem estar relacionadas à sua futura carreira. A apatia vai atacar fazendo com que não se arrisque a perder a confiança em suas chances se não quiser ter perdas. Saúde & Bem-estar: Dia tranquilo em que você não deve ter grandes males, obviamente, se não arriscar voluntariamente, é claro. Se tem filhos, fique de olho em sua alimentação e estado de ânimo, para evitar problemas mais tarde. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Remover um espinho que você tem dentro vai demorar mais do que você pensa. O que veio antes sem aviso, agora lhe dará certos sinais. Com o conhecimento atual, você poderia ter evitado algumas situações complicadas, mas pensar dessa forma agora é totalmente absurdo. Não pode curar as feridas do coração do passado, embora você possa lutar para que isso não aconteça novamente. Dinheiro & Trabalho: Se você não quer perder ocasiões importantes, hoje deve programar todos os seus compromissos com tempo e tentar não ser dispersivo. Se você tem uma atividade profissional independente, deve tentar não se apressar ou ficar impaciente. Os negócios devem ser fechados com cautela. Saúde & Bem-estar: Tente se organizar e ponha-se em ação, porque ficar deitado o dia todo pode fazer com que você, no final do dia, tenha uma sensação negativa de abandono e perda de tempo. Você ficará deprimido. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: A independência pessoal é algo que você sempre valorizou. Você ama ser assim e também procura alguém que se pareça com você. Se você realmente acaba sendo uma figura diferente de um casal, é porque não está preparado para manter qualquer relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Hoje você não deve negligenciar um evento imprevisto que pode se tornar um problema sério que levará muito tempo para ser resolvido. Tentará passar por uma fase tranquila, sem renunciar aos compromissos assumidos e, se for necessário, não deixará que ninguém entre em contato com você. Saúde & Bem-estar: Se você tem um mínimo de cuidado com os excessos, terá um ótimo dia, cheio de iniciativa e vontade de fazer coisas, mas tenha cuidado para não atingir seus limites e continuar aguentando. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O físico não te interessa. Parece que um período de abstinência levou você a não dar importância à verdadeira essência do amor. Pode se complicar, se você pretende manter um relacionamento estável, sem que haja qualquer demonstração de amor. Somente alguém que entende esse modo de pensar muito frio pode ter paciência para esperar por uma mudança de ciclo em você. Dinheiro & Trabalho: Instabilidades prováveis devido ao mau gerenciamento de suas tarefas, tente rever sua maneira de se organizar e verá que encontrará excelentes soluções. Se é um trabalhador independente, as estrelas serão benevolentes e você terá a oportunidade de fazer compras importantes para sua profissão e aumentar suas finanças. Saúde & Bem-estar: Não negligencie a sua saúde, as tentações para cometer excessos atacam você em todos os cantos. Você pode fazer exceções, mas a regra deve ser manter uma vida saudável. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As estrelas parecem que estão beneficiando você em questões sentimentais. Consegue fazer com que qualquer um que chegue perto de você se apaixone. Tem estado muito pendente de pessoas ao seu redor e pode ser que durante o dia consiga um sorriso especial e algo mais. As mensagens de amor se esconderão no menor gesto que você possa conceber. Dinheiro & Trabalho: O céu pede que você seja o primeiro a qualquer custo. Felizmente, ele te apoia em tudo que você faz e garante os contatos com as pessoas certas. De qualquer forma: seja cauteloso! Mantenha os olhos bem abertos, para evitar investimentos e despesas incorretas, com as consequentes perdas que isso implicaria. Saúde & Bem-estar: Mais cinco minutos na cama são essenciais. Começando com um leve descanso, vai conseguir que tudo se encaixe de forma surpreendente. Neste pequeno gesto obterá benefícios a longo prazo, tente fazê-lo todos os dias a partir de hoje e verá que o descanso que vai acumulando lhe faz bem, fará maravilhas em você. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Estar em perfeito equilíbrio com o seu parceiro pode ser uma ótima maneira de alcançar seus objetivos. Não se deixar desequilibrar por emoções, palavras ou mensagens equivocadas é o que você sempre quis. A razão para este sucesso é que, finalmente, você leva as coisas com muito mais calma, desta forma o sucesso em qualquer relacionamento é quase garantido. Dinheiro & Trabalho: Durante este dia, você saberá como ser encantador e persuasivo de uma maneira extraordinária. Todos aqueles que trabalham com você vão perceber, gerando nas relações com os colegas algumas complicações podendo criar obstáculos desnecessários devido à inveja por parte deles. Saúde & Bem-estar: A comida é sua perdição, especialmente aquela com muita gordura. Tente diminuir um pouco e aumentar as saladas e refeições leves para melhorar sua saúde. Alguns minutos de prazer não podem justificar o sofrimento depois. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Há uma ligeira diferença entre um amor de verdade e um amor fictício. O primeiro não tem lógica possível e o segundo usa uma série de argumentos para ser real. Se você precisar dar muitas explicações, essa relação pode não ser totalmente apropriada. O amor é geralmente uma força inexplicável que usa ingredientes estranhos para a gente ter sucesso, se não é assim, comece a duvidar. Dinheiro & Trabalho: Hoje, a situação econômica está sujeita a despesas imprevistas, mas também equilibrada por um movimento inesperado nas finanças. Trate de agir com prudência para não cometer erros. Uma fricção com um colega de trabalho pode se tornar um grande obstáculo no desempenho do dia a dia. Trate de conversar para evitar isso. Saúde & Bem-estar: É um bom momento para levar as coisas com um pouco mais de calma e tranquilidade, como tem feito ultimamente. Nada de se irritar por qualquer coisa, é melhor respirar e relaxar. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Ter um parceiro não é mudar o estado das redes sociais, vai muito além de meras palavras. Você tem que se envolver um pouco mais se realmente quiser que tudo corra como gostaria. Aquela pessoa que tenta compartilhar sua vida com você precisa ter alguém para ouvi-lo e ser seu confidente mais compreensivo. Aplique todas as suas habilidades para o amor. Dinheiro & Trabalho: Durante todo o dia é preferível não assinar novos contratos, alguns aspectos astrais não são favoráveis e sugerem perigos e armadilhas. Melhor estar alerta. Se você é um trabalhador autônomo, hoje desfrutará da influência positiva das estrelas e terá a possibilidade de expandir sua clientela. Não faltarão os lucros extras. Saúde & Bem-estar: Você vai notar como o seu corpo cheio de vida, responde plenamente aos seus desejos. Cuidará da sua presença e poderá causar um verdadeiro impacto nas outras pessoas. É conveniente que não coma muito doce, porque isso não é bom para seu corpo. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Os parceiros de um geminiano sempre terminam o relacionamento com um sorriso de alegria. Você pode achar isso estranho ou ofensivo. Não é que eles queiram dizer adeus rapidamente, simplesmente precisam acabar com essa instabilidade. Não é fácil manter um relacionamento com alguém que não deixa de ir de um lugar para outro e muda de ideia em décimos de segundo. Dinheiro & Trabalho: Hoje você estará ansioso para compartilhar suas ideias com seus colegas ou colaboradores, e tentará fazê-los participantes com entusiasmo de novas oportunidades profissionais. As estrelas estão em excelente posição e permitirão a promoção ou o reconhecimento do chefe. Saúde & Bem-estar: É melhor cuidar bem de você devido a complicações que não desaparecem facilmente e doenças que estão perto. Hoje pode apresentar um mal-estar, especialmente na cabeça. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você pode convencer qualquer um sobre seus sentimentos, sejam eles verdadeiros ou não, fará com que tenham consideração por eles. Você pode parecer alegre, quando n realidade está triste, parecer uma pessoa apaixonada, quando na realidade você não sente absolutamente nada. No final do dia você se encontrará cara a cara com suas próprias decepções. Dinheiro & Trabalho: Sua imagem profissional está um pouco para baixo. Para isso, você deve planejar cuidadosamente suas ações e iniciativas. As finanças ainda não estão firmes. Tenha paciência. Está previsto um dia com muitos compromissos. Ainda não é hora de iniciar seus projetos. Aguarde mais um pouco. Saúde & Bem-estar: Você deve mudar esses hábitos não muito saudáveis de sua vida. Aumente sua atividade física e melhore sua alimentação. Preste atenção aos sinais de um possível resfriado. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua relação de casal estará em foco hoje, você pode ter que enfrentar alguns obstáculos sérios que serão determinados por terceiros. Ter fotos antigas pode ser uma maneira de trair seu parceiro atual. Eliminar o passado em um nível físico não significa que ele esteja completamente apagado em um nível emocional, sempre há lacunas no que ficou para atrás. Dinheiro & Trabalho: Algo deixa você insatisfeito e pessimista, mas os Astros são bons com você e sugerem que as gratificações estão chegando. Tenha paciência. O período é bastante favorável, as entradas melhoram, o ambiente fica mais equilibrado e consistente com o seu bem-estar. Saúde & Bem-estar: Tenha cuidado em questões de saúde: cabeça, pernas e sistema digestivo. Diminua a ingestão de gorduras, embutidos e refrigerantes, aumente as frutas, legumes e nozes. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia para alcançar o sucesso

Todas as pessoas têm objetivos em suas vidas e certamente há de se trabalhar bastante para atingir esses propósitos. Mesmo que sejam a longo, curto ou médio prazo, às vezes pode ser difícil alcançá-los. Ou porque são um pouco complicados porque envolve muito tempo, difíceis por vários motivos ou porque a tarefa é muito pesada o que a torna difícil de ser executador uma pessoa apenas, além dos outros tantos fatores. Há muitas maneiras de facilitar o acesso ao sucesso em sua vida e a Simpatia para alcançar o sucesso a ajudará a tornar o trabalho muito mais fácil e mais curto. Você precisa: Continue lendo