Após meses sem voar, Helicóptero do governo do Acre volta às atividades

A aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Segurança Pública está de volta aos ares acreanos. Nesta sexta-feira, 14, o Hárpia 01, mais conhecido como Estrelão, deu seu primeiro sobrevoo, após o período em que esteve baixada em decorrência da troca completa das pás do rotor principal, além de uma manutenção de rotina após 600 horas.

“Nos próximos dias, vamos buscar conciliar as ações de combate às queimadas e preservação ambiental dentro da operação 7 de Setembro, além de reforçar as ações policiais em todo o Acre”, disse o subcoordenador do Ciopaer, Nayck Trindade.

Causado por desgaste decorrente de pousos e decolagens em áreas restritas (com areia e pedriscos), as pás do Hárpia 01 precisaram ser trocadas. Segundo o subcoordenador do Ciopaer, devido à ausência de empresas do setor no Acre e em estados vizinhos, foi necessário transportar os equipamentos em caminhão fretado até Minas Gerais. A burocracia dos procedimentos legais para tal serviço, bem como a greve dos caminhoneiros, atrasaram a demanda.

“Mas, durante este período em que a aeronave estava baixada, estivemos realizando treinamentos, além da participação todas as noites nas operações Visibilidade, que tem como foco a presença policial nas ruas e assim inibir a criminalidade. Agora, seguiremos colaborando mais ainda com nossas atividades aéreas”, completou Nayck Trindade.