Polícia Militar frustra assalto no Residencial Mariana e prende seis pessoas em flagrante

No final da manhã desta sexta-feira (14), militares do Quarto Batalhão com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prenderam seis pessoas em flagrante enquanto faziam funcionários de uma construtora refém no Residencial Mariana.

De acordo com o tenente Farias, do Bope, os policiais receberam a informação de uma assalto em andamento e se deslocaram para o local indicado preparados para realizar a intervenção do crime. Lá eles conseguiram prender dois dos suspeitos em flagrante com uma arma e o restante tentou fugir, mas foram presos na região da Baixada no veículo Pajero que usaram para fuga.

As vítimas foram encontradas amarradas em um escritório sendo mantidas reféns enquanto os criminosos recolhiam objetos de valor e colocavam no carro.

Foram presos, Lindbergh de Oliveira Silva (18), James Mateus Souza dos Santos (20), Azarias Nascimento de Freitas (33), Antonio Carlos Siqueira da Silva Junior (20), Abmael de Lima Magalhães (33) é um menor de 16 anos.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), e devidamente reconhecidos pelas vítimas.

