O velho lobo está firme

Política é uma cachaça que vicia, diz o popular ditado. Quem vê o deputado federal Flaviano Melo (MDB) numa campanha com sua bengala, com dificuldade de locomoção, participando de passeatas, indo de casa em casa nas visitas políticas, com vigor, passa a crer no ditado. Flaviano Melo já virou uma marca política, no Acre. Foi bom governador, bom prefeito e tem um aspecto que sempre deve ser ressaltado, o de fazer campanha sem ofender a honra dos adversários. Nunca descamba para a discussão política rasteira e do lodaçal. Trava o debate no campo das idéias. Nesta eleição o velho lobo continua puxando o seu partido, num exemplo de garra aos mais novos. Tem história. E não me causaria surpresa a sua reeleição.

COMANDO FORTE

As campanhas da Perpétua Almeida (PCdoB) e do Edvaldo Magalhães (PCdoB) contam com apoios importantes em Mâncio Lima. Do ex-vereador Uhalasys Bandeira, Alex Dias e Raimundo Ramos. Pelo trabalho político que fazem, pode render muitos votos ao Edvaldo e à Perpétua.

DATA-CONTROL EM CAMPO

Um dos institutos regionais mais sérios do Acre, o Data-Control, registrou pesquisa no TRE-AC, se encontra em campo, e os resultados estão previstos para divulgação na próxima terça-feira. Teremos os números das intenções de votos mais recentes para senador e para governador.

NÃO BRIGO COM PESQUISA

Quando a pesquisa é feita por um instituto sério nunca brigo com os seus números.

COMO NUNCA TEVE

A eleição presidencial não terá nenhuma influência nesta eleição para governador, no Acre, como também não teve em eleições anteriores. A disputa por esta banda é sempre paroquial.

NEM POR ISSO

O candidato à presidente Jair Bolsonaro (PSL) lidera disparado as pesquisas, no Acre, e nem por isso conseguiu transferir o seu potencial de votos para seu candidato Ulisses Araújo (PSL).

BANCADA DO JURUÁ

O Juruá pode aumentar a bancada na ALEAC, que tem os deputados Josa da Farmácia (PODEMOS), Luiz Gonzaga (PSDB), Nicolau Junior (PROGRESSISTA) e Maria Antonia (PROS). Os quatro com boa chance de voltar. Nesta eleição teremos na região ainda as candidaturas do Nonato Costa (PSB), Lucila Brunetta (PROGRESSISTA), Antonia Sales (MDB), Marivaldo da Várzea (PROGRESSISTA) e Carla Brito (PSB). Cruzeiro do Sul é o segundo colégio eleitoral do Acre.

PERMANECE BAIRRISTA

Quando não tinha ligação rodoviária, Cruzeiro do Sul e os demais municípios do Juruá eram extremamente bairristas. Veio a estrada e mesmo assim os cruzeirenses continuam votando massivamente nos candidatos regionais. E esta prática não deve mudar nesta eleição.

CORRENDO O INTERIOR

O deputado Heitor Junior (PODEMOS), nesta eleição, não concentrou a sua campanha apenas em Rio Branco e tem montado bases também nos municípios do interior. A sua chapa é muito forte, por ter na sua composição seis deputados. Tende a ser um dos três a serem reeleitos.

MULHERES NA LIDA

Outra chapa muito robusta é a da coligação MDB-PSD. Os homens desta chapa se cuidem. As mulheres que a integram não entraram para fazer número: Antonia Sales (MDB), Meire Serafim (MDB) e Eliane Sinhasique (MDB) não serão fáceis de serem batidas na disputa.

PANORAMA ATUAL

Esta nova pesquisa do Data-Control em andamento pode servir para mostrar um quadro mais real na ferrenha disputa das duas vagas para senador. Saber se algum dos candidatos se descolou do bolo e quem continuará embolado na briga pela segunda vaga. Aguardemos.

O TEMPO VOA

O tempo para os candidatos a governador voa. Se algum deles fechar a próxima semana, descolado na dianteira das pesquisas por uma boa margem de votos, dificilmente, quem estiver na segunda colocação terá tempo de se recuperar nos últimos dez dias.

CONTINUAM CONVICTOS

Os coordenadores da campanha do candidato ao governo pelo PSL, Coronel Ulisses Araújo, se recusam em acreditar nas pesquisas que o colocam em terceiro lugar. Continuam convictos de que haverá um segundo turno entre Ulisses e Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

POLARIZAÇÃO MANTIDA

Desde a pré-campanha até esta reta final da campanha oficial os candidatos Gladson Camelim (PROGRESSISTA) e Marcus Alexandre (PT) estão polarizados na briga pelo governo. Eleição tem suas surpresas. Mas, não há um indicativo de que o panorama possa mudar até a votação.

ABANDONADO NA BURAQUEIRA

O deputado federal Sibá Machado (PT) foi abandonado pelos companheiros do PT. Sibá não é nem de longe prioritário na sua reeleição pela cúpula petista que, na real possibilidade do PT não reeleger os três atuais parlamentares, centrou apoio na candidatura do Léo de Brito (PT).

LEI DO MURICI

A campanha do PT para deputado federal virou uma espécie de Lei do Murici, em que cada um que cuida de si. Acabou a divisão de áreas de eleições passadas entre os candidatos. O que há hoje no PT é o grupo dominante impondo os seus candidatos proporcionais e ponto final.

NENHUM ENVOLVIDO

Segundo a própria manifestação da PF, não há nenhum deputado envolvido nesta fase da apuração de supostos ilícitos em licitações das contas de publicidade da Assembléia Legislativa. Ontem, a cidade se encheu de boatos de prisões que não aconteceram.

LUZ PRÓPRIA

O deputado federal Alan Rick (DEM) cumpriu um mandato onde defendeu aquilo que acredita. Votou SIM ao impeachment da Dilma e também a favor das investigações do presidente Michel Temer. Foi ético em preferir perder cargos federais, para manter as suas convicções.

CHIADEIRA GERAL

Não encontro um candidato a deputado que não venha reclamar da direção do seu partido por não estar recebendo a quantia que esperava para a sua campanha. O uso do cachimbo milionário de eleições passadas deixou bocas tortas. É bom irem se acostumando à liseira.

CAMPANHA CONTINUA

Mesmo com problemas jurídicos nada impede que a candidatura da publicitária Charlene Lima (PTB) continue para deputada federal. Até porque não foi condenada a nada e permanece apta a concorrer como qualquer candidato da coligação. Sua campanha será tocada normalmente.

COMPROMISSO FIRMADO

Ontem aconteceu uma reunião dos candidatos a deputado estadual do PTB e a deliberação foi de que continuarão com as suas candidaturas na rua e pedindo votos para Charlene Lima (PTB) à deputada federal. Não há no momento indicação de que ela possa retirar seu nome do jogo.

QUEM MUITO CHEGAR

Tem candidato dançando na maionese do delírio de que pode chegar aos quarenta mil votos para a Câmara Federal. Esta eleição tem um componente a se observar: um grande número de candidaturas parelhas, os votos devem ser pulverizados. 30 mil votos já é ponto fora da curva.

PELOTÃO DE FRENTE

Josemir Anute (SD), Neném do Banco do Brasil (SD) e Walter Prado (SD) são sempre os nomes citados até por adversários, como os mais fortes concorrentes do SOLIDARIEDADE a deputado estadual. A tendência natural e eleger um deputado, mas pode chegar a uma segunda vaga.

GUERRA SURDA

Pelo que escutei ontem, o que era uma disputa para o Senado virou uma guerra cruenta.

JERFSON PURURUCA

Anotem: puxará a fila de votação na chapa do PTB para deputado estadual. Atualmente é primeiro suplente de deputado e nesta campanha está muito mais organizado que a anterior.

HABEAS-CORPUS

Os advogados da publicitária Charlene Lima (PTB) entraram ontem com Habeas-Corpus para buscar a sua soltura. Até ontem, ela se encontrava à disposição da justiça na sede da PF.

FOI SÓ UMA BRINCADEIRA

Tudo não passou de uma brincadeira do Lira, candidato a deputado estadual por Brasiléia, ao publicar que teria 300 mil reais para pagar os lanches dos cabos-eleitorais na campanha. A PF foi conferir e achou 350 reais. A possibilidade do Lira ter 300 mil reais é a mesma que eu ser convocado pelo Tite para goleiro da seleção brasileira. Nunca mais brincará com coisa séria.

RAIOS E TROVÕES

O tempo político está instável e, com chuvas e trovoadas. E pode chegar a raios e tufões. Este final de campanha no campo majoritário pode vir a ser extremamente turbulento.

NÃO ATROPELO O DIREITO

Os mais de quarenta anos de jornalismo político me ensinaram a ter cautela ao comentar prisões de figuras políticas ou de qualquer outro cidadão. Enquanto o preso tenha prisão preventiva ou temporariamente, não tiver condenação, aplico a presunção de inocência da Constituição Federal. E muito menos faço ilações envolvendo terceiros. Conheço dezenas de exemplos de pessoas que foram presas e depois foram inocentadas por decisão judicial. O mesmo posicionamento, eu aplico à operação de ontem da Polícia Federal contra acusados de supostas práticas ilegais em licitações, na ALEAC. Não atropelo o Direito. A PF cumpriu o seu papel. Vem agora o direito de defesa. Não me antecipo em fazer juízo de valor sem uma decisão final da justiça de um caso que está em andamento. E nem consigo me alegrar ou comemorar quando alguém é preso. Vamos ver como será o desfecho deste caso complicado.