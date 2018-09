No Acre, Ciro Gomes reforça que vai tirar nomes do SPC e faz críticas indiretas a Bolsonaro

O fazendeiro Alessandro Picione Pacheco, de 34 anos, morreu na noite desta quinta-feira (14), após ser baleado por dois assaltantes na entrada de sua residência que fica localizada no km 4 da Estrada do Mutum. A vítima estava com a mulher grávida e o filho de 7 anos. Eles tiveram apenas os telefones roubados.

Alessandro saiu pra jantar com a família na casa de uma amiga no bairro Tancredo Neves e quando chegou em casa com sua caminhonete já havia lá dois criminosos o esperando no portão. Ele teria reagido ao assalto e acabou sendo baleado pelos suspeitos que fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida pela própria mulher que mesmo grávida de seis meses, colocou o marido dentro do carro com o filho e foi dirigindo até o Pronto Socorro, mas quando chegou no atendimento, Alessandro já não apresentava sinais de vida.

A Polícia Militar esteve no local dos fatos narrados e saiu em seguida a procura dos suspeitos. O caso foi registrado e deve ser investigado tanto pela homicídios quanto pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (Dcore).