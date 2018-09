Marcus Viana cumprimenta militância do PDT à espera de Ciro

O candidato ao Senado, Minoru Kinpara (REDE), liderou ontem à tarde, 13, uma caminhada de apoio à sua candidatura ao Congresso Nacional. Acompanhado por apoiadores, militância da Rede Sustentabilidade e dos candidatos Carlos Gomes (REDE), Gabriel Santos (REDE) e Janaína Furtado (REDE), Minoru Kinpara percorreu ruas do Centro de Rio Branco, conversou com comerciantes, estudantes e permissionários do Mercado Aziz Abucater e Elias Mansour, próximo ao Terminal Urbano de Rio Branco.

Kinpara enfatiza que a aceitação de sua campanha vem crescendo muito. “A população anseia por mudança. Compreendo que posso fazer muito pelo meu estado e pelo meu país. O meu diferencial são as minhas propostas”, ressalta.

Entre os projetos apontados por Kinpara estão o Hospital Universitário, o Parque Tecnológico e o fortalecimento do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). Atualmente, o estado do Acre vive um sério problema na saúde pública. Com o Hospital Universitário serão ofertados 280 leitos, 40 unidades de

terapia intensiva, além de 60 consultórios e 11 salas para centro cirúrgico. Quando finalizado, a capacidade será de 245 mil consultas ambulatoriais por ano e nove mil cirurgias anuais.

Com o fortalecimento do Parfor será possível levar a educação superior aos 22 municípios acreanos. Hoje, o Programa atende 19 cidades do estado, com os cursos de licenciatura em Pedagogia, Ciências Biológicas, História, Letras/Português e Geografia oferecidos pela Ufac. Ao todo, são 1.231 alunos matriculados em 32 turmas. O Parque Tecnológico se apresenta como um ambiente de confluência entre estado, universidade e setor privado. Nesse sentido, o Parque aparece como um importante espaço para impulsionar a economia acreana, aproximando setor produtivo, poder público e tecnologia de ponta. Com os investimentos, o estado do Acre pode se tornar uma base tecnológica para pesquisas no campo da biotecnologia, biomedicina, agricultura e insumos.