Mais de 700 pessoas participam de ato da campanha de Marcus em Sena Madureira

Pelo menos 700 pessoas, entre professores, gestores e colaboradores da Educação de Sena Madureira se reuniram na noite desta quinta-feira, 13, para declarar apoio a Marcus Alexandre, Jorge Viana e Ney Amorim.

No encontro com os educadores, o candidato ao governo do Acre pela Frente Popular destacou os avanços na Educação da capital e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando por uma educação de qualidade no Acre. “Não temos o melhor orçamento, mas Rio Branco está entre as três capitais com melhor Ideb”, disse Marcus Alexandre ao agradecer a dedicação de todos e o empenho pelos bons resultados.

Em sua fala, o candidato destacou ainda as propostas do seu Plano de Governo para a área, como realizar busca ativa e criar equipes multidisciplinares o para evitar a evasão; ampliar vagas no Ensino Superior e fortalecer o Programa Quero Ler como estratégia para a redução dos índices de analfabetismo.

“Quando fui governador, conseguimos mudar a história da educação no Acre. qualificamos os nossos professores melhoramos os salários, que viviam atrasados. Agora, quero ser, outra vez, parte de uma revolução na nossa educação. Tenho certeza que posso ajudar com minha experiência, para que possamos dar o próximo passo”, lembrou o candidato ao senado, Jorge Viana.

A coordenadora de ensino na Escola Raimundo Magalhães, Maria Lucia dos Santos, destacou o resultado do trabalho feito pela Frente Popular no município de Sena Madureira. “Desde o início da gestão da Frente Popular só tivemos melhora. Conheço o trabalho do Marcus em Rio Branco e estou certa de que ele é o melhor candidato”, disse a educadora.