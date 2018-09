Presidenciável Jair Bolsonaro segue na UTI sem previsão de alta do hospital, diz boletim médico

O jornalista Almir Andrade, correspondente da TV Gazeta no Alto Acre, teve seu equipamento de filmagem retido e as imagens apagadas por policiais federais que cumpriam mandado de busca e apreensão na casa de um candidato em Brasiléia, na manha desta quinta-feira (13).

Segundo o jornalista, a ação truculenta e injustificada dos policiais aconteceu no meio da rua, de onde Almir registrava a ação dos federais na residência do candidato.

“Eu recebi uma ligação logo cedo informando dessa ação da policia federal na casa do candidato. Me desloquei para lá e do meio da rua comecei a fazer as primeiras imagens. De repente vieram quatro policiais e arrancaram das minhas mãos a câmera. Eu disse pra eles: vocês não podem fazer isso não. Eu estou trabalhando aqui no meio da rua. Mas eles tomaram o equipamento e apagaram as imagens”, relatou Almir.

Ainda de acordo com Andrade, depois que os policiais devolveram a câmera o equipamento não funcionou mais.

O jornalista relatou o caso á direção da TV Gazeta em Rio Branco e foi orientado a registrar boletim de ocorrência na cidade onde o fato ocorreu.

Direção da TV Gazeta vai denunciar policiais na corregedoria

O diretor da TV Gazeta, jornalista Gabriel Rotta, disse que o departamento jurídico da emissora vai denunciar os policiais envolvidos no abuso de autoridade na Corregedoria da instituição.

Segundo Rotta, a ação dos policiais foi truculenta e injustificável e o jornalismo do Acre não pode e não deve ser tratado como inimigo das instituições.

Assessoria da PF não atende ligações

Apesar das insistentes tentativas da reportagem para ouvir a versão da PF no caso, a assessoria de comunicação da instituição não atendeu nem retornou as ligações.