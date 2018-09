Horóscopo do dia 14 de setembro

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor, todo esse período de solteirice está com os dias contados. Seu momento está próximo, a felicidade é possível, é uma questão de não parar de acreditar e ficar atento às pessoas que diariamente se relacionam com você. Dinheiro & Trabalho: Você esperava algo muito diferente no trabalho. Embora você se sinto um pouco desanimado com essa nova situação, lembre-se de que tudo muda e que você mesmo é o principal motor do desenvolvimento da sua vida. Trabalhe com serenidade que logo tudo muda para melhor. Saúde & Bem-estar: Hoje é um dia maravilhoso para ver alguns resultados do seu esforço. Pessoalmente, se você estiver em um relacionamento que está passando por mudanças, hoje você se sentirá mais seguro com essa pessoa. Você sentirá verdadeira satisfação em um aspecto de sua vida que exigiu muito esforço. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você não tem uma visão clara das coisas no amor. Você está dando mais importância às pessoas e aos eventos do passado, do que à pessoa que atualmente está junto. Decida-se para não magoar e nem você continuar se iludindo. Dinheiro & Trabalho: Você se tornou um professor em sua profissão. Você tem a experiência e o conhecimento, deixe sua voz ser ouvida e transmita seu conhecimento sem egoísmo para as pessoas de sua empresa. Pense em abrir paralelamente uma consultoria. Saúde & Bem-estar: Hoje você terá um dia tranquilo. Tire proveito disso, porque é a calma que precede a tempestade. Use o tempo para trocar ideias com bons amigos ou com um colega. Este é um bom momento para fortalecer os relacionamentos. De repente você vai descobrir que certas pessoas são mais sensatas do que você imaginou, então preste atenção! Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Certos planos feitos com o seu parceiro devem ser cumpridos, vocês alcançaram um nível de entendimento que lhes permite realizar seus desejos com facilidade. Vocês têm um grande futuro sentimental, nasceram um para o outro. Dinheiro & Trabalho: Você sabe o que vale e o que você pode fazer no trabalho. Não pense mais e faça o seu setor na empresa se destacar, leve seus colegas junto nessa caminhada para o sucesso. Tudo se conquista com trabalho e dedicação. O reconhecimento vem junto. Saúde & Bem-estar: Quando foi a última vez que você usou caneta e papel? Na era dos computadores, o teclado substituiu essas ferramentas maravilhosas. Da mesma forma que caminhar fornece mais do que apenas ar fresco, o valor cinético do movimento rítmico que ocorre quando se escreve com uma caneta é muito mais reconfortante e até curativo do que você imagina. Experimente. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Boas notícias sobre o amor já que uma pessoa de quem pouco ou nada você esperava, poderia começar a fazer sua cabeça e mexer fundo no seu coração. Tanto tempo juntos como amigos e apenas agora você percebe que gosta muito dela. A vida é assim sagitariana. Dinheiro & Trabalho: Você conseguiu ir longe no plano profissional. Você terá razões suficientes para a alegria, mas nada deve impedi-lo de continuar se esforçando, se especializando e já focando um futuro numa outra empresa na qual terá um cargo de destaque e consequentemente com mais dinheiro. Saúde & Bem-estar: Hoje é um daqueles dias em que as pessoas vão incentivá-lo a se sentir mais alegre. É um bom dia para compartilhar algumas piadas ou ouvir histórias engraçadas. Às vezes você vê a vida de uma maneira engraçada, mas também um pouco sombria! Hoje, cerque-se com o riso dos outros e você se sentirá bem. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se informe um pouco mais sobre o passado amoroso da pessoa que captou seu interesse. Se a informação recebida não altera em nada sua opinião, então vá com tudo, abra seu coração e seja feliz. Dinheiro & Trabalho: Você tem que se destacar, se diferenciar do resto. No trabalho não há lugar para aqueles que não ousam nem tem iniciativa. Não importa que o salário que recebe não seja igual aos pagos pela concorrência, sua qualidade profissional deve ser sempre a mesma. Seus resultados falam por você e quando menos esperar virá um reajuste espontâneo. Saúde & Bem-estar: Você pode se sentir inspirado a mudar sua rotina diária. Você pode optar por dar um passeio ou ir a uma academia amanhã. Você está pronto para usar sua energia de forma diferente. Incentive-se a ser criativo. Tente algo que eleve seu espírito e faz você se sentir motivado. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você realmente quer conquistar essa pessoa que tanto gosta, procure não ser tão sufocante ao manifestar seu interesse por ela. Tudo deve fluir naturalmente, sabendo que o tempo tem as rédeas da vida e do amor entre vocês dois. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, seu esforço permitiu consolidar uma imagem dentro da organização. Continue nesse caminho, porque seus empregadores estão satisfeitos com seu desempenho. Surgirão novos acordos na profissão em que todas as partes se beneficiam. Saúde & Bem-estar: Hoje você receberá um telefonema de um velho amigo com boas notícias para lhe dar, embora ele próprio esteja com um humor bastante melancólico. Vocês terão uma longa conversa, será um dia cheio de surpresas agradáveis. Aproveite! Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se faça de bobo ao tentar manipular seu parceiro por meio de sentimento de culpa que você sabe que não tem fundamento nem muito menos cabimento numa relação de amor. Tudo que você fizer hoje terá consequências futuras em seu relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Aqueles que o contrataram não devem conhecer as falhas que o afligem frequentemente na profissão. Supere-os o mais depressa possível, é uma questão de manter a disciplina e cumprir os horários estabelecidos. Pare com as desculpas e trabalhe. Saúde & Bem-estar: Você ficará muito sensível e será muito afetado pelas palavras de um de seus parentes. Hoje será ótimo praticar algum exercício no final do dia para liberar emoções e toda a tensão acumulada. Não cale as coisas por medo de não ser compreendido. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você tem que se preparar para começar a busca pelo verdadeiro amor. Nada vai acontecer por acaso na sua vida, tudo será produto de uma estratégia muito bem pensada que começa por se relacionar com pessoas em busca de algo sério e não apenas frivolidades. Dinheiro & Trabalho: Uma ótima produtividade permitirá que você se destaque profissionalmente. Há muito compromisso e amor em cada entrega, em cada resultado, em tudo que você faz colocando tudo de você para que a empresa cresça. Saúde & Bem-estar: Se a sua vida cotidiana parecer confusa, mude-a! Estabeleça um horário para dormir, para se alimentar, para fazer exercícios e um tempo para se divertir. Os exageros atrapalham sua vida, mas você faz de conta que não é bem assim. Mude. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Vocês devem confiar um no outro, o ciúme não pode marcar o dia a dia do seu relacionamento. Busque ativamente um ambiente mais estável que permita que você se sinta realizado em amor e procure tratar desse ciúme desmedido. Dinheiro & Trabalho: Não insista no que não funciona e que faz você perder dinheiro. Integrar a uma equipe de trabalho será tarefa fácil e agradável. Não será necessário desconfiar daqueles que serão seus colaboradores mais próximos, ao contrário, tudo fluirá corretamente. Saúde & Bem-estar: Em algum lugar ao longo do caminho você perdeu o equilíbrio. Sem tempo para relaxar e se concentrar, você tende a ficar mal-humorado e irritável. Você gosta de meditar e pensar sobre o dia, mas ultimamente não teve muito tempo para contemplar os acontecimentos de sua vida. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Seu parceiro reclama que precisa de mais liberdade. Oxigenar o relacionamento é algo necessário para a saúde dele. Ficar dia e noite e todo dia juntos não contribui para que desenvolvam uma vida individual que se complemente com a do outro. Pensem nisso. Dinheiro & Trabalho: Todos os seus esforços profissionais serão recompensados. Não desanime, fique firme porque o triunfo virá. Em relação a uma viagem, você receberá notícias favoráveis. O sucesso irá acompanhá-lo, novos conhecimentos, experiências e pessoas, trará mais de uma surpresa para sua vida pessoal e profissional. Saúde & Bem-estar: Ultimamente você tem corrido tanto que se sente um pouco cansado! Hoje você vai pensar no significado de ter um momento de calma para relaxar. Talvez você queira fazer mais exercício físico ou praticar artes marciais, para combinar energia espiritual e física. Ou talvez você prefira fazer alguma meditação para esclarecer sua mente. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Deixe-se levar pelos desígnios da vida em relação ao amor. A felicidade é possível, mesmo de maneiras não tidas como certas ou convencionais. Quando se trata de amor, o que vale é o sentimento de um pelo outro, do respeito e do carinho. Dinheiro & Trabalho: Você tem que estabelecer uma agenda de prioridades e um plano de objetivos a cumprir que lhe permita sair da estagnação em que você se encontra. As coisas não se sustentam mais por si mesmas, requerem um impulso adicional e uma atitude proativa. Nas finanças, não gaste muito em supérfluos. Saúde & Bem-estar: Tente ver o lado bom das coisas. Pode ser difícil, porque suas emoções estarão em conflito e você sente o desejo de dominar cada situação. Muito do drama em que você está envolvido é criado por sua própria imaginação. Você está possivelmente tempestades num copo d’água. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Vocês não estão dando tudo o que têm para que seu relacionamento amoroso prospere e tenha um futuro. Se ambos se renderem, não haverá mais nada para fazer. Pensem com mais uso da razão junto com o coração. Se amam, mas não sabem lidar um com o outro. Dinheiro & Trabalho: Você tem uma base sólida baseada no seu passado profissional. A experiência e os erros corrigidos lhe permitirão progredir cada vez mais em todas as suas atividades. É o momento de pensar em fazer um curso de especialização para adquirir o conhecimento necessário que o cargo a seguir pede. Um bom momento para fazer novos investimentos, você merece se brindar com algo de valor. Saúde & Bem-estar: Termine o que você deixou incompleto e faça planos para esta noite. Não hesite em abordar algo que considera grande ou complicado. As possibilidades indicam que você pode cuidar de quase qualquer coisa e que você vai se sentir bem em tê-las terminado. Aproveite o seu dia aproveitando cada oportunidade que se apresenta. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia para que a venda de um imóvel não demore

Vender um imóvel é algo que exige uma boa dose de paciência e saber se cercar de uma assessoria atuante e correta nas transações imobiliárias é fundamental para ter tranquilidade durante todo o processo da venda, porque envolve uma série de documentos e trâmites burocráticos para que a transação seja feita como corresponde e nada como ter o conhecimento de um profissional especializado para gerir a transação. É uma negociação permanente entre achar um interessado que se disponha a pagar ou que o proprietário pede e o comprador pagar o que ele acha que vale. Para realizar a Simpatia para que a venda de um imóvel não demore você precisa de: Uma vela verde, outra vermelha e uma amarela… Continue lendo