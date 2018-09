Das 568 prestações de contas esperadas, 476 foram entregues à Justiça Eleitoral no Acre até esta quinta-feira, 13, prazo final estabelecido pelo TSE. Um total de 83, 8%. Foram entregues 397 prestações de contas de candidatos a deputado estadual e

68 candidatos a deputado federal. Todos os cinco candidatos ao governo do Acre e os seis concorrentes ao Senado encaminharam à Justiça suas prestações de contas. O prazo de entrega começou no dia 09 deste mês.

As informações sobre contas foram encaminhadas através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais no site do TRE.

No encaminhamento, os candidatos informam toda a movimentação financeira e gastos estimáveis ocorridos desde o início oficial da campanha até o dia 08 de setembro. São informados nomes e CPF das pessoas físicas que fizeram a doação, CNPJ de partidos e candidatos que efetivaram doações, além identificação dos gastos, detalhando os fornecedores.

A não prestação parcial de contas será analisada durante a análise final da prestação definitiva.