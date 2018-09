Ciro Gomes é recepcionado por militância do PDT no Aeroporto de Rio Branco

Mais um Leilão de veículos será realizado em Brasileia (AC). Ao todo serão leiloados 38 veículos (carros e motocicletas), os quais foram recolhidos em operações de fiscalização e aguardam há mais de 60 dias o resgate.

O leilão será realizado no centro de eventos da Igreja Assembléia de Deus, localizado na BR-317, n°530, Bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, no dia 26 de setembro, a partir das 9 horas.

Os veículos aptos à circulação estão listados no edital de leilão, com valores iniciais dos lances que vão de R$ 500 a 2,6 mil.

Os interessados em participar devem realizar cadastro por meio do site da Leiloeira Oficial a partir do dia 11, além da visitação dos veículos, que estarão expostos no Pátio de Veículos Removidos da 6ª Ciretran, situado na Rua 12 de Outubro, n° 635, Bairro Três Botequins, em Brasileia.

A fase de visitação será entre os dias 17 e 21 e do dia 24 a 25, no horário de 8h ao meio dia e de 14h às 16 horas. Só é possível realizar a visitação mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto e comprovante de endereço.

O edital completo pode ser acessado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia e 11 de setembro de 2018, ou no site do Detran.