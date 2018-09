Acre 2050 promove fórum com os candidatos a governador na terça

O Acre terá em menos de 24 horas a presença de dois badalados candidatos à Presidência da República: Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB).

O presidenciável do PDT chega por volta das 13h desta sexta-feira, 14, a Rio Branco. Já no aeroporto, ele concede entrevista coletiva. Depois participa de caminhada no entorno do Terminal Urbano da capital com correligionários.

Alckmin desembarca no aeroporto de Rio Branco por volta das 22h30 desta sexta-feira. O presidenciável tucano pernoita na capital e neste sábado, 15, às 9h da manhã, acompanhado de correligionários, visita o Mercado Elias Mansour e o Calçadão da Benjamin Constant.

Os dois candidatos trocaram acusações no começo deste mês. Durante um debate promovido pela UOL, Ciro disse, ao citar casos de corrupção envolvendo cargos de confiança, que o tucano “deixa roubar.

“O presidente da República tem que dar exemplo. A tarefa do chefe de Estado não é só não roubar. É não deixar roubar. Eu não tenho dificuldades com as questões escandalosas que envolvem o Alckmin. Mas é flagrante que ele deixa roubar”, atacou Ciro durante o debate.

Mais tarde, Alckmin devolveu: “Ciro Gomes mencionou meu nome em uma entrevista ao UOL. Irresponsabilidade de quem tenta fugir da obrigação de esclarecer a grave denúncia publicada pela (revista) “Veja”. Agindo como um aloprado fujão, Ciro presta um desserviço ao debate eleitoral”.

Na pesquisa do Instituto Datafolha divulgada está semana, Ciro aparece com 13% e Geraldo, 11%.