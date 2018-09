Empresário Rodrigo Pires apresenta no Bar do Vaz as novidades do Fórum Acre 2050

A cara e o jeito simples de viver continuam iguais. Mas a experiência sobre gestão se multiplica a cada dia. Considerado por aliados e adversário como um governo técnico, o ex-governador Binho Marques não se considera assim e diz que foi muito mais político do que técnico. E justifica: “as pessoas confundem, na verdade sou muito tímido; não fui técnico, fui muito mais político do que as avaliações feitas sobre mim”. Mas Binho continua sendo Binho. Foge de holofotes e somente 7 anos e 6 meses depois de ter entregado o governo do Acre à Sebastião Viana [PT], concordou em conceder uma entrevista ao site ac24horas.com. Foi na quarta feira, 15 de agosto, quando esteve no Bar do Vaz. Hoje o ex-governador, autor da celebre frase “O Acre será o melhor lugar para se viver na Amazônia”, mora em Cuiabá. Veja a entrevista.