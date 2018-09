Prazo para matrículas em cursos superiores encerram nesta sexta (14), em Xapuri

Encerra nesta sexta-feira, 14, o prazo para os candidatos aprovados no Processo Seletivo dos cursos superiores de Tecnologia em Agroecologia e Tecnologia em Agroindústria, do campus Xapuri, efetuarem as matrículas.

Os candidatos classificados devem comparecer à Coordenação de Registro Acadêmico do campus, localizado na Rua Coronel Brandão, nº 1622, centro, das 8h às 12h, das 14h às 18h e das 19h às 22h, no período especificado.

No caso de não preenchimento das vagas, os(as) candidatos(as) do Cadastro de Reserva poderão ser convocados, em segunda chamada, para participação da Reunião Pública de Declaração de Interesse nas Vagas Remanescentes.

Em caso de uma 2ª chamada, a convocação ocorrerá por meio de Edital Complementar, a ser publicado no dia 17 de setembro de 2018.

Documentos – No ato da matrícula, os(as) candidatos(as) deverão apresentar, além de 01 (uma) foto 3×4 recente, os seguintes documentos (original e cópia): a) Carteira de Identidade (RG); (ou identidade militar expedida pelas forças armadas); b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) Certidão de Nascimento ou Casamento; d) Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (candidatos maiores de 18 anos); e) Certificado de alistamento militar (para candidatos maiores de 18 anos do sexo masculino) ou equivalente; f) Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço); g) Histórico Escolar do Ensino Médio; h) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou diploma de Curso Técnico de Nível Médio; i) Os(As) candidatos(as) estrangeiros(as) devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao RG ou Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil; j) O candidato menor de idade deverá estar acompanhado dos pais ou de um responsável legal.