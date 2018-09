Operação da PF descarta deputados e servidores da Aleac em crimes e foca investigação em Agência de Publicidade

A prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias Municipais de Meio Ambiente (SEMEIA) e de Saúde (SEMSA) age no sentido de prevenir as queimadas e também os problemas de saúde causados pela fumaça. Nesta quarta-feira (12), equipes das duas secretarias, foram ao Centro da cidade, na área do Senadinho, para dar orientações sobre os riscos que as queimadas representam para o meio ambiente e a saúde, distribuir material informativo sobre o tema. A equipe da SEMSA ofertou serviços de saúde para quem passava pelo local, como medição de pressão e de glicemia.

De acordo com a secretária adjunta de Saúde, Jesuíta Arruda, nas unidades de saúde, a procura pelos serviços teve aumento significativo por causa de problemas respiratórios causados pela fumaça, o que é agravado pelo tempo seco. Para alcançar um maior número de pessoas com informações, a equipe da saúde se dividiu para dar orientações e atender a população com os exames de glicemia e pressão arterial. “Aqui no Centro alcançamos um grande público. Os enfermeiros e técnicos falam sobre a importância das pessoas tomarem líquidos, não ficarem expostos ao sol, ingerir alimentação leve. E as outras equipes reforçam as orientações e realizam exames”, cita Jesuíta.

Quem passou pelo local aproveitou para aferir as condições de saúde e para se informar mais os problemas ocasionados pela fumaça das queimadas. Depois de medir a pressão e glicemia, o aposentado João Batista, conta que entre as orientações que recebeu, uma vai pôr em prática ainda hoje. “O tempo tá muito seco, e vou pôr uma vasilha com água no meu quarto para aumentar a umidade, como a enfermeira aqui me ensinou”, finaliza.

A secretária de Meio Ambiente, Paola Daniel, explica que a SEMEIA age em dias frentes: com a prevenção e a fiscalização nos bairros para coibir queimadas urbanas. “E em ações como essa, que ampliam as informações para as pessoas no sentido de prevenir a queimada”. Relata ela, lembrando que as denúncias de queimadas podem ser feitas pelo telefone 3228 5765.