Na TV, Gladson coloca segurança em pauta; Marcus prioriza a “nova economia”

Após as trocas de farpas mais diretas entre os programas eleitorais de Gladson Cameli (PP) e Marcus Alexandre Viana (PT) na TV, os dois candidatos voltaram a colocar suas propostas no centro do debate, mas com algumas alfinetadas. No programa que foi ao ar na noite desta quarta, 12, o candidato progressista voltou a explorar a crise da segurança pública para desgastar o adversário governista.

Além de fazer críticas à gestão de Sebastião Viana (PT) pela atual onda de violência no estado, Gladson Cameli tentou transferir algum grau de culpa para Marcus Viana ao dizer que, enquanto prefeito, o oponente não cumpriu sua promessa de criar uma guarda municipal.

Outro ponto criticado pelo programa do progressista foi a possível falta de investimentos da gestão Marcus Viana à frente da prefeitura da capital em iluminação pública, criando ambiente favorável para a atuação de bandidos.

Ao expor suas propostas para a segurança pública, Gladson Cameli (PP) voltou a apresentar o seu vice, o deputado federal Major Rocha (PSDB), como o “selo de garantia” de resolutividade dos problemas da área.

Já Marcus Viana, numa linha mais “light”, preferiu dedicar o programa desta quarta ao tema desenvolvimento econômico. Ao abandonar a política da “florestania”, adotada por 12 anos nos governos Jorge Viana (PT) e Binho Marques (PT), e deixada de lado por Sebastião Viana, Marcus Viana falou em “nova economia” para o Acre.

O candidato governista enalteceu as ações desenvolvidas por Sebastião Viana no setor rural, como as cadeias produtivas do peixe e do porco. O petista destacou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos anos com os governos de seus aliados.

Marcus Viana mostrou dados do IBGE que apontam crescimento de 3% do PIB acreano em 2017, enquanto o país ficou com menos de 1%. Para ele, o baixo crescimento do país é fruto das políticas do governo Michel Temer (MDB), dizendo ser este o mesmo modelo que seus adversários querem implementar no estado.