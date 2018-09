Major Rocha reforça plano de governo nas áreas de economia e segurança pública

Os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgados na semana passada pelo Ministério da Educação e que colocam Rio Branco e o Acre nas primeiras posições do país, passaram a ser bastante explorados pelo candidato a governador Marcus Alexandre Viana (PT).

Nesta terça-feira, 11, em agenda no Bujari, o petista voltou a colocar a temática educação como centro de seu debate. Desta vez o enfoque foi no programa “Quero Ler”, criado pela gestão Sebastião Viana (PT) para reduzir os índices de analfabetismo no estado.

O encontro, promovido pelos candidatos a deputado estadual e federal Daniel Zen (PT) e Leo de Brito (PT), também contou com a presença de Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT), que concorrem as duas vagas ao senado. O tema educação esteve em destaque na conversa protagonizada pela comunidade e os candidatos.

“Sempre me emociono quando vejo pessoas tendo sua vida transformada através da educação. Eu sempre estudei em escola pública, por isso reconheço a importância de continuarmos investindo nessa área. E o Quero Ler, assim como EJA, são projetos assegurados em nosso Plano de Governo”, garantiu Marcus Alexandre.

Em seu plano de governo, o candidato destacou as políticas públicas que pretende consolidar no estado: reduzir a evasão escolar, com busca ativa dos alunos e criação de equipes multidisciplinares específicas; ampliar o ensino superior para todos os municípios, nas modalidades presencial e a distância; fortalecer o programa “Quero Ler” como estratégia de redução continuada do analfabetismo de jovens e adultos, entre outras metas.

A senhora Maria do Socorro do Nascimento, 53, é uma das alunas que fazem parte do “Quero Ler”; ela fala sobre a liberdade e o empoderamento de lidar sozinha com as palavras. “O povo tem mania de dizer que burro velho não aprende nada, mas aprende. Hoje não preciso de mais ninguém lendo pra mim”, contou orgulhosa.