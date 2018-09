Horóscopo do dia 13 de setembro

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você terá um começo muito sensual com seu parceiro, e isso continuará ao longo do dia com ligações e mensagens. Se você está solteira, em pouco tempo, você vai encontrar aquela pessoa que compartilha os mesmos interesses que você. Preste atenção nas pessoas que se aproximam de você, uma delas será diferente. Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai perceber o quão eficiente você pode se tornar se você se propor a fazer as coisas certas. Aprenda tudo o que puder sobre o seu sucesso. Abra bem os olhos e use o olfato profissional. Provavelmente, hoje, você será presenteado com uma oportunidade de negócio muito favorável. Saúde & Bem-estar: Tenha cuidado com a confiança que você deposita nas pessoas ao seu redor. Seja um pouco desconfiada. Cuide da sua saúde, entenda que ninguém além de você sabe o que realmente acontece com seu corpo. Dúvida, consulte um médico. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você alcançará grandes avanços em seu relacionamento com seu parceiro durante o dia de hoje. Você pode se mostrar como nunca antes. Se você está distante de sua família, tente uma aproximação e esclareça as diferenças. Não deixe passar mais tempo inheiro & Trabalho: Você deve se concentrar em pôr em dia suas atividades no trabalho. Seja mais responsável e ponha de lado as distrações do dia a dia. Momento ideal para avaliar esse projeto com seu parceiro. Tente desenvolver um plano de negócios e avalie com bastante cuidado as oportunidades oferecidas pelo mercado econômico. Saúde & Bem-estar: Não há muitas soluções possíveis para problemas de gripes e resfriados. A melhor maneira de curar é dando tempo ao tempo. Não se apresse. Deixe de carregar os ressentimentos que teve na infância. Esforce-se para libertar-se do fardo do passado e verá que tudo irá melhorar com o tempo. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Não confunda descontração com grosserias no amor, porque embora você ache engraçado, você pode magoar a pessoa amada com piadas e situações de mau gosto. Pense antes de falar, fará bem para os dois. Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe com o seu trabalho, a situação é boa e estável, e todas as mudanças que você vê são positivas e estáveis. Use hoje o dia para fazer uma venda desses móveis e objetos que se tornaram obsoletos para você, mas que para outras pessoas é uma boa oportunidade de mobiliar a casa. Saúde & Bem-estar: Hoje é um dia muito bom para a alma, pois tudo o que está relacionado à família esclarece os problemas e os resolve o mais rápido possível. Você vai se sentir muito melhor. Existem traços da personalidade de todos que é impossível mudar. Você deve aceitá-los e tolerá-los se pretende ter um bom convívio. Sim, há limites também. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Torne-se o apoio do seu parceiro nesses momentos complicados para ela. Faça-a perceber que pode contar com você. Relaxe, já que todos os problemas com o seu parceiro podem ser superados desde que você mantenha uma atitude serena e compassiva com sua alma gêmea. Dinheiro & Trabalho: Objetivos muito altos e uma personalidade pouco dada a desafios não são a melhor combinação nesse novo trabalho que você se propõe. Que a frustração não lhe afete tanto assim e saiba entender isso em você. Se o assunto lhe incomoda, faça tudo para mudar sua atitude perante sua vida profissional. Saúde & Bem-estar: A felicidade não representa um estado que pode ser alcançado, livre de preocupações, representa a conjunção de todos os momentos agradáveis ​​vivenciados. Pare de se culpar, saiba que se as coisas não funcionarem é por causa de vários fatores e não apenas de você. Relaxe um pouco e procure entender a vida. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Saiba que todos os meios que você usa serão válidos para conquistar a pessoa que há muito faz você ficar constantemente no mundo da lua. Entenda que quando a gente gosta de alguém, precisamos dizer isso para a pessoa. Você não tem nada a perder, somente a ganhar. Dinheiro & Trabalho: Uma mudança imprevista de endereço pode fazer você pensar também em uma mudança de trabalho. Não é bem assim, apenas é uma questão de se organizar

diferente, planejar o futuro da nova realidade, se afirmar na empresa e buscar soluções para essa distância que vai ocorrer no plano familiar. Saúde & Bem-estar: Não há nada que ameaça seriamente o seu corpo, mas você deve manter sua mente sem preocupações. Tenha mais tranquilidade. Que discussões recentes com amigos não acabem deteriorando sua saúde espiritual. Aprenda a deixar o orgulho de lado. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não desperdice seu tempo insistindo num relacionamento que você sabe que não lhe traz alegrias. Procure em você a força para se afastar. Portanto, não hesite em dizer tudo o que sente para que a pessoa fique certa dos motivos e não fiquem assim pendencias emocionais. Dinheiro & Trabalho: Nem todas as pessoas no local de trabalho têm um comportamento previsível. Você experimentará mudanças inesperadas hoje. Você deve ouvir o conselho de seus colegas, não seja tão teimoso, para saber lidar com as pessoas do seu setor. Dessa forma, você terá informações valiosas para usar em seus novos projetos. Saúde & Bem-estar: Não tenha medo de desafios de longo prazo, cultive sua perseverança e dedicação, o que fortalecerá seu espírito e força de vontade. Comece a fazer o que você sente sem pensar nos outros, isso ajudará você a se sentir bem consigo mesmo. Lembre-se, desde que sempre você aja de boa-fé. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há momentos em que a única maneira de entender que cometemos erros é quando perdemos o que mais amamos. Mas se mesmo assim você não aprende, é o momento de buscar uma ajuda de algum especialista em relacionamentos. Dinheiro & Trabalho: Você se encheu de trabalho e agora não pode concluir nenhum no tempo combinado. Encontre alguém para lhe dar uma mão e não perder assim os clientes que esperam por isso. Nas finanças, saiba que sua família o ajudará a tomar decisões complicadas que você adia por medo de perder. Confie nos conselhos deles. Saúde & Bem-estar: Aproveite os resultados do seu esforço, mantendo a dieta e a rotina de exercícios diários. É exatamente isso que nos dá força para continuar propondo metas para cada vez mais se sentir melhor e com saúde. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você se sentirá completamente incompreendido devido a certas atitudes por parte do seu parceiro no dia de hoje. Não entenda isso como maldade, mas sim como falta de comunicação entre os dois sobre determinados assuntos da vida do casal. Dinheiro & Trabalho: Preocupe-se com seus assuntos e evite ser arrastado para grupos de

trabalho que você sabe que não trarão nada de positivo para sua carreira. Inspire-se e termine hoje todas as tarefas que dias atrás deveria de ter apresentado ao seu chefe. Não espere que seu superior peça por isso. Esteja sempre um passo à frente. Saúde & Bem-estar: Não se permita ficar sobrecarregado com qualquer tipo de situação tensa que acontece em sua volta. Certifique-se de manter sua mente calma e você vai sair bem em qualquer situação. Hoje você deve fazer uma autoanálise porque desta forma, você encontrará a resposta para muitas das perguntas que você tem. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você quer que seu parceiro confie em você, você terá que se esforçar mais para que tudo sempre fique às claras no relacionamento, não tente passar a imagem da pessoa que não erra. Você é humano com defeitos e virtudes. Ganhe o respeito por suas ações. Dinheiro & Trabalho: Suas finanças estão indo bem, mas você tem uma mania absurda de gastar em coisas que você não precisa, controle as despesas. No trabalho, tudo permanece estável, com os negócios crescendo a cada dia. Não é o momento para todos os tipos de investimentos em dinheiro, pequenos ou grandes. Tente adiá-los por alguns dias. Saúde & Bem-estar: Tente relaxar. Descanse o máximo que puder. não viva com uma preocupação constante com o que o destino pode lhe trazer. Aproveite cada segundo que você tem que viver a vida plenamente. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Não se deixe levar pelo impulso do momento. Você passará por várias mudanças de humor durante o dia de hoje. Passe mais tempo com o seu parceiro, suavizando assim as ansiedades de ambos. Desta forma, o vínculo será fortalecido e o relacionamento prosperará. Dinheiro & Trabalho: Prepare-se já porque você entrará em um estágio de ajuste econômico para facilitar e deixar a vida fluir em paz. Evite desperdiçar dinheiro. Se alguém novo ao seu

trabalho chegar, tente orientá-lo e ajudá-lo naquilo que ele precisa. Lembre-se de que você também era novo quando ingressou na empresa. Saúde & Bem-estar: Graças à força de vontade com a qual conta, será o momento ideal para

iniciar uma dieta. Lembre-se que restam apenas alguns meses para o verão e você tem várias peças de roupas sem usar no seu armário. Adeus aos chocolates gêmeos! Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Se você tem um parceiro hoje é o dia para sentar, beber um bom vinho e planejar o futuro a dois. Se você está solteira, é por pouco tempo porque logo uma pessoa próxima vai caminhar de mãos dadas com você. Enquanto isso, um bom filme e um vinho, porque não? Dinheiro & Trabalho: Você está cercado por certas pessoas que não são totalmente confiáveis, mas não se preocupe porque elas não têm nada a ver com seu trabalho direto. Nesta quinta-

feira e no resto da semana, seus superiores lhe confiarão um projeto de suma importância para seu futuro profissional. Capriche. Saúde & Bem-estar: A partir de hoje certos mal-estares acabam, especialmente se ultimamente você se sentiu chateado ou nervoso, com problemas de palpitações, insônia ou distúrbios semelhantes. Lembre-se que a ansiedade pode causar algumas doenças. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Por que você tem tanto medo de realmente expressar o que sente? Se você colocar mais paixão em seu relacionamento, tudo seria diferente. Existem poucas opções que o seu parceiro lhe deixa ao determinar o destino do relacionamento. Não permita. Dinheiro & Trabalho: Você pode ter mais dinheiro do que em outras ocasiões. Se você não tem um emprego, graças a uma amizade, você alcançará o trabalho que está procurando. A possibilidade de criar um negócio próprio negócio nunca foi tão real. Não pare, continue em frente com uma vontade de aço. Saúde & Bem-estar: Existem pessoas muito conflituosas em seu ambiente de trabalho que querem que você pare o que está fazendo para resolver seus problemas. Se você lhes der muita importância, sua saúde seria prejudicada. Coloque-os em seu lugar, com muita educação e sensibilidade, mas com firmeza. Sua saúde mental em primeiro lugar. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia para manter firme o amor apesar da distância

A distância deve ser a palavra que menos queremos ouvir quando se trata de amor, sempre queremos ter a pessoa amada ao nosso lado, juntos, no amor, mas num relacionamento amoroso, para alguns casais a distância é imposta por várias razões, seja por questões de trabalho, um longo período estudando fora, mudança de cidade ou país, ou por questões familiares. É naqueles momentos em que o casal está separado pela distância que podem aparecer algum tipo de infidelidade, ciúmes, dúvidas. É por isso que hoje apresentamos a Simpatia para manter firme o amor apesar da distância, para que distância e separação não sejam um problema, para isso você precisa de: Continue lendo