Geraldo Alckmin cumpre agenda em Rio Branco neste sábado

O candidato a governador Ulysses Araújo (PSL) enfim passou a explorar a imagem do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em seu programa eleitoral na TV. Nestas quase duas semanas de exposição nos meios de comunicação, o coronel da Polícia Militar vinha aparecendo sozinho, sem fazer uso da imagem de Bolsonaro.

O programa do governadorável passou a expor cenas da passagem de Jair Bolsonaro por Rio Branco, no dia 1º de setembro. O candidato ao Palácio Rio Branco tem apenas 26 segundos na propaganda eleitoral no rádio e na TV.

Explorar a imagem do presidenciável é uma tentativa adotada por Ulysses para receber alguma transferência de voto do líder das pesquisas para o Palácio do Planalto. No Acre, Bolsonaro também aparece na primeira posição entre os concorrentes a presidente da República.

Apesar de desde o começo da campanha se apresentar como o candidato de Bolsonaro no Acre, o coronel da PM não tem conseguido atrair a simpatia do eleitorado acreano. De acordo com a última pesquisa Ibope/Rede Globo, Ulysses Araújo está em terceiro lugar na disputa pelo governo do Acre, com 8% das intenções.