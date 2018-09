Eletrobras Acre dá cinco dias para aprovados em Concurso Público, se apresentarem

Há 17 anos, duas vezes por semana, idosos de vários bairros da cidade se encontram no Senadinho, no Centro de Rio Branco, para dançar, conversar e rever os amigos. A festa, sempre com muita dança, conta também com serviços de saúde disponibilizados pela prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Toda quarta e sexta-feira, durante as festas do Senadinho, os profissionais do Centro de saúde Ary Rodrigues ficam no local das 9 às 11h, para o caso de necessidade de atendimento aos idosos. Os enfermeiros medem a pressão e glicemia deles. De acordo com diretora da unidade de saúde, Paula Santos, “com o atendimento semanal, é possível ter o acompanhamento da saúde de cada idoso, se a pressão, ou o nível de glicose aumentaram, e se necessário, intervir com medicação ou encaminhar para atendimento médico”, destaca ela.

A cada festa, o Senadinho chega a reunir até 200 idosos. De acordo com Wilson Araújo, coordenador do local, a festa ficou mais segura com a presença dos profissionais da saúde da Prefeitura de Rio Branco. “Nosso público é de idosos e já houve casos em que realmente foi necessária a intervenção dos enfermeiros. Esse serviço é de excelência”, confirma ele.

Para os frequentadores do Senadinho, a oferta do serviço de saúde no local onde eles dançam e se divertem representa o cuidado da Prefeitura com a população idosa. O aposentado José Araújo, conhecido como Zé Pequeno, de 72 anos, conta que “agora a gente fica muito mais à vontade para se divertir. Eu gostei muito dessa ação da Prefeitura, que foi iniciada pelo ex prefeito Marcus Alexandre e foi mantida pela prefeita Socorro Neri”, cita.

Aos 69 anos, dona Maria Cândida, diz que sempre afere a pressão e a glicose no Senadinho. “Tu já pensou, a gente dança, mede pressão, faz amizade. É bom demais e ficou melhor ainda porque a gente olha e aqui está o pessoal da saúde. Dá muita segurança para a gente e até para a família que fica em casa e sabe que aqui estamos seguros”.

