Cresce o número de atendimentos da Justiça Volante no mês de agosto, em Rio Branco

A Justiça Volante realizou 142 atendimentos durante o mês de agosto na capital acreana. Houve o aumento de cerca de 40% no número de chamados por pessoas envolvidas em acidentes de trânsito.

As equipes técnicas são mobilizadas pelo disque denúncia 192. O boletim estatístico registrou a elevação no número de chamados e também de autuações. Desta forma, o trabalho in loco da Justiça Volante continua colaborando para a promoção na paz no trânsito.

O dado estatístico do Juizado de Trânsito de Rio Branco revela ainda que houve também, consequentemente, um maior índice de conciliações, contudo foi mantida a proporção de cerca de 60% das intervenções resultarem em solução imediata no local. Ou seja, de 99 atuações foram firmados 60 acordos no local do evento danoso.

Contudo, 39 ocorrências seguiram com audiência de conciliação marcada, para que o litígio entre as partes envolvidas no evento danoso seja resolvido em Juízo.