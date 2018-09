TJAC se prepara para mais uma edição do Casamento Coletivo em Rio Branco

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) deferiu os pedidos de candidatura de mais quatro políticos: Leila Galvão, Francimar Fernandes, Aldemir Lopes e Thaumaturgo Sá. Os quatro foram alvos de um pedido de impugnação do Ministério Público Federal por serem supostamente inelegíveis.

Os julgamentos ocorrerão na tarde desta terça-feira, dia 11, na sede do TRE, no Bosque. Mesmo condenado pelo Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC), o ex-prefeito de Feijó, Francimar Fernandes, teve o pedido de candidatura aceito, e o do ministério público rejeitado pelos membros do Pleno,

No caso de Leila Galvão, a Justiça Eleitoral ignorou as denúncias de irregularidades na gestão dela à frente da Prefigura de Brasiléia, onde chefiou o município acreano por dois mandatos. O mesmo ocorreu com o ex-secretário de Santa Rosa do Purus, Thaumaturgo Sá, que teve várias irregularidades de gestão apontadas no passado.

No final de agosto, a Justiça Eleitoral divulgou a lista com as 23 candidaturas impugnadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e uma candidatura que teve notícia de inelegibilidade apresentada por eleitor – instrumento por meio do qual o cidadão pode atuar como fiscal das eleições, desta vez, a deputada federal Jéssica Sales (MDB), candidata à reeleição.

tcO TRE segue até o dia 17 de setembro analisando os pedidos de registros de candidaturas