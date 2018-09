Rio Branco e Senador Guiomard marcam agenda de Marcus Viana

O senador Jorge Viana se reuniu com os taxistas e mototaxistas de Rio Branco na tarde dessa terça-feira (11). O encontro, realizado na Central dos sindicatos dos Taxistas e Mototaxistas do Acre, reuniu os profissionais para falar das conquistas e também dos desafios que essa categoria de profissionais enfrenta com a chegada de novas tecnologias.

Os taxistas e mototaxistas pontuaram os problemas que consideram prioridade, como regulamentação e também segurança, e pediram maior proximidade com os representantes públicos. O presidente da Associação dos Taxistas, Esperidião Teixeira, ressaltou que Jorge Viana se destaca por ter uma atuação próxima dos profissionais e agradeceu pela oportunidade de diálogo.

Ao todo no Acre existem 3,5 mil taxistas e mototaxistas, a maioria deles atuando na capital Rio Branco. No encontro com o parlamentar, os representantes conclamaram Jorge Viana para ajudar na construção de políticas públicas que ajudem o coletivo.

Como parlamentar e candidato à reeleição, Jorge Viana agradeceu. “É uma relação de vida que eu tenho com os nossos taxistas e mototaxistas. Para mim eles são peça chave na mobilidade urbana. E essa é uma das bandeiras do meu mandato. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a lealdade que essa classe tem comigo. Eles sabem e reconhecem o trabalho que fizemos juntos”, declarou Viana no encontro.