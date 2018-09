Polícia Civil cumpre mandados de prisão dentro e fora do presídio na Capital

Em uma ação de combate ao crime no Estado, diariamente o Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NEPAC), vem cumprindo mandados de prisão e tirando de circulação pessoas em conflito com a lei. Na manhã desta quarta-feira (12), foram apresentados cinco casos de cumprimento, sendo três em bairros de Rio Branco e dois dentro do presídio.

Foram presos, Romário Oliveira dos Santos, condenado há 2 anos e oito meses em regime semiaberto pelo crime de furto. Antônio da Silva Oliveira, de 67 anos, preso pelo crime de homicídio e sentenciado há 14 anos de prisão em regime fechado, Raimundo Nonato Oliveira Silva, preso pelo crime de roubo, Eracione Trindade da Costa, sentenciado há 9 anos pelo crime de estelionato e Wostison Ferreira, preso pelo crime de furto mediante medida preventiva.

De acordo com o delegado responsável pelas prisões, Pedro Paulo Buzolin, as ações para tirar de circulação pessoas em conflito com a lei devem continuar a acontecer nos próximos dias não só na capital, mas também dentro dos presídios.