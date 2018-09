Morre em Rio Branco Dote Gomes, fundador do Partido Verde

Gleici Damasceno disse ao ac24horas na manhã desta sexta-feira, 07, que não concorda com nenhum tipo de violência e incluiu o atentado contra o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, ocorrido nesta quinta-feira, 06, em Juiz de Fora (MG). A declaração de Gleici foi dada uma dia após ela afirmar em seu Twitter que “tudo que você faz um dia volta pra você”. A postagem foi feita exatamente no dia em que o candidato do PSL sofreu o atentado, o que acabou ecoando com tom de revolta entre eleitores de Bolsonaro.

“Todo mundo sabe que não concordo com alguns posicionamentos do Bolsonaro, mas isso não quer dizer que eu concorde com a violência que ele sofreu. Eu não concordo com nenhum tipo de violência”, afirmou por telefone a vencedora do BBB 2018.

Gleici aproveitou para contar que atualmente está estudando no Rio de Janeiro. Ela cursa Teatro na Escola de Atores Wolf Maya. As aulas ocorrem duas vezes na semana: às terças e quintas-feiras. O curso tem duração de três anos. Gleici também fala em voltar a estudar Psicologia a partir de 2019.

Aos finais de semana, as agendas da ex-BBB são sempre lotadas. A fama traz a ela bons cachês em participações de eventos diversos, além de uma quantidade considerável de seguidores no Instagram, rede em que ela se consolidou como influenciadora digital.

Apesar do sucesso, Gleici não esquece das raízes. Vez por outra, quando pode, ela vem ao Acre para ficar com a mãe, Vanuzia Damasceno, rever familiares e amigos. Às vezes, a mãe de Gleici vai ao Rio.

“Sempre que eu posso eu estou no Acre com a minha mãe e a família. E estamos pesquisando uma casa em Rio Branco. Estou curtindo muito esse momento, estou estudando, com projetos”, diz.

O namorado Wagner, também ex-BBB, mora e trabalha em Curitiba. Vai ao Rio quando pode.

Ao ser perguntada sobre o futuro e a possibilidade de ingressar na carreira de atriz, Gleici brinca:

“Estou esperando convite da Glória Perez”.