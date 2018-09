Livre, leve e solta

Por unanimidade o Tribunal Regional Eleitoral do Acre liberou ontem a deputada Leila Galvão (PT) a registrar a sua candidatura à reeleição. O fato já era esperado por não pesar contra ela nenhuma condenação na justiça. Leila, que é hoje a maior liderança política da FPA no Alto Acre, é uma das mais fortes candidatas na coligação formada pelo PT-PCdoB, e deve vir com votações expressivas dos municípios de Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil. Na ALEAC tem sido uma deputada sempre presente na tribuna e defendendo com convicção as suas posições políticas. E buscado levar programas do governo às regiões que representa. Na política tem que se ter posição. Quem adota posição dupla nunca vai muito longe. A Leila (foto) tem posição. Este é um fator positivo que pesa ao seu favor ao longo do seu mandato.

QUE É ISSO, COMPANHEIRA?

A pergunta acima poderia ser feita pelos petistas à Marina Silva (REDE), que foi senadora e ministra pelo PT. Ontem, a Marina desceu do tamanco e reconheceu o Lula como “corrupto”.

VOTOS COM CONVICÇÃO

A mídia nacional se uniu para bater no Bolsonaro. Só que quando um candidato vira moda numa campanha nada derruba. Na pesquisa de ontem do IBOPE pulou para 26% na ponta.

A PORCA TORCEU O RABO

E a pesquisa do IBOPE mostrando o que todos os adversários temiam: Bolsonaro aparecendo num empate técnico no segundo turno com Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (REDE), Geraldo Alckmin (PSDB) e ganhando do Fernando Hadad (PT). Antes, perdia para todos na simulação.

JOGARAM A TOALHA?

O governo encomendou a compra de 3.400 sacos para transportes de cadáveres. Um claro sinal de que não trabalha com a meta de que a tendência da onda de violência é diminuir.

ESTA COM TUNDO E NÃO ESTÁ PROSA

O deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS), como diz o ditado, está com tudo e não está prosa. Tirou o ex-deputado Lira Moraes, um dos principais apoiadores do deputado Jonas Lima (PT) na capital, e o engajou na sua campanha. Claro que, o Lira não mudou de canoa pelos belos olhos do Raimundinho. Isso mostra que, o Raimundinho está por cima da carne seca.

QUE TIRO FOI ESSA?

Até agora os demais candidatos estão perguntando qual o milagre e em cima de quais critérios, o deputado Nelson Sales (PROGRESSISTA) recebeu a bolada do partido de 822 mil reais para a sua campanha, uma soma distante do que receberam os companheiros de chapa.

PERGUNTEM AOS CACIQUES

A pergunta sobre a disparidade na distribuição dos recursos que me fizeram, deve ser feita aos caciques do PROGRESSISTA. Apenas registro os fatos. Não posso nunca brigar com a notícia.

A VERBA E O VERBO

Olhando a chapa de candidatos a deputado estadual da coligação PT-PCdoB, não é preciso ser expert em política para prever que, ou dança na maionese o deputado Jenilson Lopes (PCdoB) ou Edvaldo Magalhães (PCdoB). Diferença: Jenilson tem o verbo. E o Magalhães a verba.

NEM A PAU, JUVENAL!

Os dirigentes do PTC-PMN-PPS declararam que da chapa majoritária só apoiarão a candidatura do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) ao governo. E nem Sérgio Petecão (PSD) e tampouco Márcio Bittar (MDB) ao Senado. Reclamam da falta de parcerias políticas de ambos.

NÃO MUDA O ROTEIRO

É um direito um dirigente partidário apoiar ou deixar de apoiar um candidato majoritário. Isso mostra a fragilidade ideológica existente no atual sistema político. Não será o PTC-PMN-PPS dando ou não aval aos dois candidatos a senador que perderão ou ganharão.

VOTO NÃO TEM DONO

Quando se trata de candidato ao Senado ou ao Governo ter ou não uma multidão ao redor não é decisivo. O que decide uma eleição é a empatia que o candidato conseguirá com o eleitorado. Quando consegue é como água de ladeira abaixo. Voto majoritário não tem dono.

“CANDIDATO SUVACO”

É como muitos dos candidatos a deputados federais do chapão da oposição chamam o candidato Marivaldo Melo (PSD), por fazer a campanha, abraçado ao senador Sérgio Petecão (PSD). Que é o queridinho do Petecão, isso é verdade, mas também tem se virado por fora, buscando conquistar espaços próprios.

DACIOLO DE SAIA?

A deputada Eliane Sinhasique (MDB), depois de denunciar ontem na ALEAC a série de execuções diárias na cidade, repetindo uma fala do governador que vivemos uma era do Pablo Escobar, no Estado, disse em desalento que: “só Jesus na causa”. Daciolo de saia?

INDO PARA OUTRO LADO

Levando o comentário para uma análise do mandato da deputada Eliane Sinhasique (MDB), não me furtaria a comentar com base em fatos – cubro os trabalhos do Legislativo – de que ela é uma das melhores da atual legislatura. Corajosa quando se trata de enfrentar o poder.

CONTABILIDADE DO JONAS

Apoiadores do deputado Jonas Lima (PT) trabalham com a contabilidade de que possa ter nesta eleição um teto de 8 mil votos. Não raciocinam errado. Naquela chapa PT-PCdoB, quem tiver em torno de 5 mil votos é sério candidato a embarcar na Balsa para Manacapuru.

O SONHO ACABOU

A Fábrica de Preservativos de Xapuri é mais um sonho de projetos do governo que foi para o espaço. O deputado Antonio Pedro (DEM) desmentiu ontem que tinha voltado a funcionar. Disse que, não só continua fechada como, os seus funcionaram não receberam as suas indenizações.

OUTRO SILVIO SANTOS

Outro Silvio Santos desta campanha é o deputado Nelson Sales (PROGRESSISTA). Depois de fechar apoio do deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) tem agora o apoio do forte grupo do ex-deputado José Bestene (PROGRESSISTA). Virou nesta campanha no pau que dá sombra.

BOM VISUAL

O deputado Heitor Junior (PODEMOS) está com um bom visual de campanha. Aonde se chega na cidade se depara com suas propagandas. O visual ajuda muito a projetar uma candidatura.

NOMES DO JURUÁ

Entre os candidatos com base no Juruá quatro deles se destacaram nesta campanha para deputado estadual. Luiz Gonzaga (PSDB), Nicolau Junior (PROGRESSISTA), Antonia Sales (MDB) e Josa da Farmácia (PODEMOS). Num segundo pelotão Marivaldo da Várzea (PROGRESSISTA), Lucila Brunetta (PROGRESSISTA), Carla Brito (PSB) e Edvaldo Magalhães (PCdoB).

QUE SE ENTENDAM

Uma figura importante do PT reclamava ontem da falta de empenho na campanha do Marcus Alexandre (PT) dos cargos em comissão da prefeitura, como não aconteceu em outras eleições.

NÃO É O CANDIDATO

O problema da FPA na campanha não é o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), ninguém do PT cumpriria um scripit melhor do que está cumprindo. A questão é ser a eleição em um contexto desfavorável ao PT, no Estado, e a arrogância ter cegado a cúpula do PT.

JOSÉ BESTENE

Não o tirem de nenhum das listas dos candidatos da coligação do PROGRESSISTA com chance de eleger-se. Bestene é um nome conhecido, não é amador, e sabe bem o caminho das pedras.

ESTÃO NA ONDA VERMELHA

A arrogância da cúpula petista cegou tanto que ainda acham estar na onda vermelha do governo do Lula, que elegia até um poste. A onda do PT é negra e o Lula está preso.

SALVE-SE QUEM PUDER

A campanha entrou na reta mais perigosa, em que os candidatos a deputado estadual partiram para o tudo ou nada, não se importando com os candidatos a senador. E isso acontece na oposição e nos partidos da FPA. O que mais encontro é santinho sem candidato ao Senado.

TAPINHA NAS COSTAS

Um dirigente partidário me dizia ontem na Assembléia Legislativa que não há como conter os seus candidatos a deputado estadual. “Passam 4, 3 mil reais, como que vamos dividir isso numa chapa com vinte candidatos e ainda pedir que trabalhem para os candidatos ao Senado”? Foi a pergunta feita por um deles. E completou: “tapinha na costa não resolve”.

BRIGA DE FOICE NO ESCURO

A briga pela segunda vaga de senador virou uma luta de foice no escuro. Está tudo muito confuso e fica difícil se apontar um favorito. Quem tiver a melhor logística nesta reta final de campanha para cumprir o que foi prometido na pré-campanha leva certa vantagem.

QUEBROU UM TABU

Ganhar é difícil pelo contexto de dificuldades financeiras e falta de estrutura nos municípios. Não tem diretórios na maioria esmagadora deles. Mas só o fato histórico de ser a primeira mulher a disputar o Governo é um ponto positivo para a candidata Janaína Furtado (REDE).

FORTES CONCORRENTES

O MDB chega ao final desta eleição com boa chance de manter os seus dois deputados federais, Flaviano Melo e Jéssica Sales. Em qualquer projeção que se fizer se mostram fortes.

PESQUISAS NO FORNO

No forno mais duas pesquisas a serem divulgadas no decorrer da próxima semana. Devem vir com uma maior realidade do quadro eleitoral, porque todos os candidatos estão em plena campanha e já se caminha para a linha de chegada. A partir de então os candidatos majoritários devem começar a se preocupar com os números, porque restarão poucos dias para uma recuperação, se não estiverem colados no primeiro pelotão. Pesquisa não ganha eleição, mas indica uma tendência, principalmente, quando mais se estiver perto do dia da votação. Quem na próxima semana aparecer com baixo índice de intenção de votos para governador ou senador será uma tendência que já saiu do páreo. Fiquemos todos de olho.