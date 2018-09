Filho que teve pai morto em acidente de trânsito ganha direito de ser indenizado

Um enfermeiro identificado como Jesse Souza da Costa, de 29 anos, morreu na noite desta terça-feira (11), em um acidente na AC-40, na altura do KM 10, região já do bairro Santa Maria, no segundo distrito de Rio Branco. Ele estava conduzindo uma motocicleta e colidiu de frente contra um ônibus que faz a linha de Senador Guiomard.

A informação repassada por testemunhas, é de que o enfermeiro seguia na pista atrás de um veículo modelo Saveiro, quando este veículo teria freado para entrar numa Travessa sem dar qualquer sinal. Jesse na tentativa de desviar a moto do carro acabou entrando na contramão onde vinha o ônibus que não conseguiu evitar a colisão.

O enfermeiro foi arremessado há alguns metros de distância e morreu antes mesmo de receber qualquer atendimento médico. O local foi isolado pelo Batalhão de Trânsito e o motorista do ônibus permaneceu no local para prestar os esclarecimentos. O motorista do Saveiro não parou mesmo sabendo que pode ter causado o acidente.