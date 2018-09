Eletrobras informa que quedas de árvores e ventos fortes causaram apagão na Capital

O Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação do Município de Rio Branco (Itec) concluiu nesta segunda-feira (10), a primeira etapa da transferência (moving) do Data Center da Prefeitura de Rio Branco. Nesta fase, os servidores foram transferidos.

A Prefeitura de Rio Branco está investindo R$2,48 milhões na modernização de seu sistema de informação e tecnologia. O recurso é do Programa de Modernização da Administração (PMAT III) liberado via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Teremos o mais moderno Data Center da Amazônia “, garante Mafran Oliveira, presidente do Itec. O equipamento é modular e pode ser transportado, caso necessário.

O moving é a operação que permite aumentar o nível de segurança dos dados municipais, e será concluída após três etapas. A 2ª transferência, que envolve os links ópticos, começa nesta quarta-feira (12), às 18h, e encerrará às 18h do dia 23 de setembro. A 3ª etapa, que irá transferir os links de rádio, será realizada a partir das 14h do dia 28 de setembro com previsão de conclusão em 30 de setembro. Na 3ª etapa, as unidades de Saúde que operam com o Sistema de Gestão de Saúde (GMUS) estarão atendendo por meio do protocolo manual, já estabelecido para os casos de interrupção da disponibilidade de sistema, no dia 28 de setembro, a partir das 14h.

Durante a operação, todos os serviços de tecnologia da informação do Município ficam indisponíveis. Os Centros de Referência de Assistência Social da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (Semcas) atenderão por meio do protocolo manual já estabelecido para os casos de interrupção dos serviços de Internet. Isso ocorrerá no dia 28 de setembro, a partir das 14 horas.

Internet gratuita não opera durante a transferência do sistema

Durante a realização desta segunda etapa do moving, o serviço de Internet Social, do Programa Rio Branco Digital, estará novamente nos pontos de acesso do Terminal Urbano, Praça da Revolução e Rodoviária Internacional.

Os pontos de acesso do Terminal da Ufac e Adalberto Sena estarão indisponíveis durante a 3ª etapa do moving.

O processo planejado para acontecer em 11 dias vai envolver 14 técnicos do Itec que estarão responsáveis por 432 fusões de fibra óptica, pela movimentação de 4 painéis de comunicação de rádio, 2 links de alta performance, e por refazer 6 rotas para 6 estações de Rádio Base.

Em caso de dúvidas, a equipe do Núcleo de Operações e Controle (NOC), estará à disposição para esclarecimentos nos telefones: 3211-2244 / 3211-2245 e 3211-2246.