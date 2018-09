Deputado petista não recebe dinheiro do fundo eleitoral e protesta contra o PT na tribuna da Aleac

A divisão do fundo eleitoral que foi criado para promover o financiamento público de campanha não agradou os deputados estaduais do PT que podem ter ficado de fora da divisão do bolo milionário. O deputado Lourival Marques (PT) usou a tribuna da Aleac na manhã desta quarta-feira (12) para demonstrar sua indignação com a direção nacional PT, que de acordo com ele não disponibilizou dinheiro para campanha dos deputados estaduais eleitor pelo partido no Acre.

“Quero aproveitar esse momento, como líder do PT, para mostrar minha indignação com relação ao momento eleitoral que estamos vivendo. Se falou tanto em financiamento público de campanha, que a gente poderia ter uma participação no recurso nacional, baseado na estrutura financeira de cada mandado, mas os deputados estaduais, pelo menos do meu partido, sequer receberam nenhum apoio do recurso pelo partido”, diz Lourival Marques.

Para o líder do PT na Casa, “isso mostra a falta de respeito onde defendemos durante três anos o projeto do PT nesta tribuna, claro não me arrependo, mas fica aqui minha indignação com a direção nacional que não estabeleceu uma cota para os parlamentares que buscam reeleição. Um coisa eu digo, eu acho que é uma falta de respeito e compromisso com as pessoas que lutam pelo crescimento do partido em nosso Estado”, dispara Lourival Marques contra os cardeais do PT.