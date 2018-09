Ciro Gomes será recebido por pedetista que reclamam de divisão injusta de fundo eleitoral

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que durante toda esta semana o Acre deve sofrer com uma onda de forte calor. Frio por enquanto está descartado.

Para se ter uma ideia, no domingo, 09, Rio Branco teve recorde de calor em 2018 quando foi registrado 34,9ºC, às 15h, conforme a estação meteorológica da REDEMET, localizada no aeroporto da cidade. O recorde anterior havia ocorrido dois dias antes, sexta-feira (7/9/2018), com 34,8ºC. É bastante provável que, durante esta semana, novos recordes ocorram em Rio Branco e na maior parte do Acre. Até o momento, o calor mais intenso deste ano, no estado, ocorreu em Cruzeiro do Sul, com 36,3ºC, registrado no último sábado (8/9/2018).

Uma intensa massa de ar quente e úmido avança na direção do Acre, originária do oceano Atlântico Norte.

Os pulsos úmidos gerados pelo deslocamento desta onda de calor e umidade provocam temporais por onde passam. Assim, durante esta semana, ocorrerão temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e eventual queda de granizo, em vários pontos do Acre, de Rondônia, do Amazonas e do norte e noroeste de Mato Grosso, assim como no norte da Bolívia e na região de selva do Peru.

A qualquer momento, principalmente após esta terça-feira, toda a região estará sujeita a tempo severo, mas de forma pontual. O calor continua durante esta semana, sem a menor possibilidade de incursão de ar frio polar.