Bolsonaro recebe alimentação via endovenosa

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Há ótimas notícias que irão alegrar o seu dia e permitir que você planeje com mais tranquilidade uma viagem com seu parceiro ou, se estiver sozinho, com amigos. Este ciclo é sobre realizações amorosas e o que você deseja para a sua vida íntima já está sendo realizado. Dinheiro & Trabalho: Aplique sua experiência e conhecimento anteriores a uma situação de trabalho imprevista na qual você deve demonstrar sua capacidade. Ao fazer isso, você ganhará respeito e também se destacará, o que é muito positivo para uma promoção em seu trabalho atual e por tabela mais dinheiro. Saúde & Bem-estar: Você deve ter muito cuidado para não abusar de remédios para induzir o sono se durante esses dias você estiver sofrendo de insônia ou se há alteração nos padrões normais de sono. Tente alternativas muito mais naturais. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Qualquer disputa com seu parceiro que envolva dinheiro deve ser tratada com cautela. Há feridas abertas a este respeito com certas questões do passado ainda não foram esclarecidas, pensem como casal e aprendam a resolver essas questões da melhor maneira para que assim também fortaleçam o relacionamento que os une.

Dinheiro & Trabalho: Há pessoas que estão com inveja do seu sucesso na profissão, mas isso não é algo que deve impedi-lo de continuar agindo da mesma maneira. Siga com passo firme pela vida, você tem objetivos claros e isso é a única coisa que conta. O sucesso está com você! Saúde & Bem-estar: Hoje à noite, faça algo diferente, como ler um bom livro, ouvir música, algo que acalme você e o deixe longe da pressão do dia a dia, se acompanhado de sua bebida favorita, melhor ainda. Cuide de você! Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Se você está solteiro, tenha paciência e não confunda a amizade dessa pessoa com algo a mais do que isso já que pode lhe trazer problemas. Se você tem um parceiro, é melhor você colocar um pouco de pimenta no relacionamento, e com certeza os encontros íntimos serão muito mais intensos e prazerosos. Dinheiro & Trabalho: Suas habilidades profissionais serão exigidas como nunca antes. Você está preparado para grandes desafios porque triunfou em cenários complexos no passado. Com essa certeza, hoje o dia passará sem qualquer contratempo, tudo está indo bem. Bom momento para fazer investimentos no mercado de ações, você terá sorte.

Saúde & Bem-estar: Não recuse e dê sua ajuda espiritual à pessoa que pediu sua ajuda. Com o tempo você verá refletida a sua boa atitude em algo muito maior ainda. Faz bem para sua alma, faz bem para seu coração. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Não tenha medo e deixe-se levar pelos seus impulsos, será algo que seu parceiro não espera e encherá de alegria os dois. Se você não tem um parceiro, comece abrindo seu coração, porque há uma pessoa muito próxima a você, que está morrendo por conquistá-lo. Dinheiro & Trabalho: Uma amizade pode levar você de encontro a um trabalho promissor em poucos dias. Você está em um estágio muito produtivo e receberá uma agradável surpresa

associada a um trabalho cobiçado que se torna uma realidade e mudará positivamente sua vida. Em menos tempo do que você pensa, você se verá fazendo o que realmente gosta. Saúde & Bem-estar: Este período astral é ideal para avaliações oftalmológicas, especialmente se houver uma história de glaucoma em sua família. Não perca estes dias sem verificar os seus olhos e evitar assim futuras complicações, preocupações e dores de cabeça. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você não tiver paciência suficiente, perderá tudo o que já fez para conquistar essa pessoa. Ela pessoa já tem interesse em você, é apenas uma questão de aumentar gradualmente sua presença na vida dela, mas sem muita pressão. Muita calma nessa hora. Dinheiro & Trabalho: Você ainda tem muito a fazer na profissão. A competição é inclemente, a única maneira de enfrentá-la é especializar-se, o futuro pertence àqueles que se entregam

plena e rigorosamente ao que fazem. Com sua inteligência e vontade de crescer cada vez mais, não será uma tarefa difícil. Saúde & Bem-estar: Encontre o equilíbrio em sua vida, evitando que o estresse e as emoções negativas se acumulem. Encontre uma atividade que lhe dê alguma motivação, pode ser um esporte como aprender a pintar ou tocar algum instrumento musical. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Pela manhã podem haver mudanças inesperadas em seus planos para hoje e você deve estar preparado para uma situação incomoda com sogros e alguns parentes que criticarão seu comportamento amoroso. Seja razoável, analise e se for para corrigir algo pelo bem do seu relacionamento, mude então sua atitude. Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho não permita que outros se aproveitem de sua boa atitude e disposição para que deleguem as responsabilidades deles em você, sem lhe pagar como você merece. Uma coisa é cooperar e ajudar seus colegas e outra é fazer o trabalho deles a troco de nada. Trabalho é uma troca, é assim que funciona. Saúde & Bem-estar: Neste ciclo atual, você começa a superar muitos distúrbios nervosos que podem tê-lo mantido um pouco ansioso antes. É o momento de começar aquela famosa dieta de segunda-feira e praticar algum tipo de exercício. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não tampe o sol com a peneira quando se trata de avaliar seu atual relacionamento. Aceite o que pode acontecer e o que não acontece, não sofra por quem no final não lhe deu nada de bom e nem lhe ajudou a crescer.

Dinheiro & Trabalho: Nada como um trabalho bem feito para você se tornar essencial no quadro de colaboradores de sua empresa. Seus superiores sabem que podem confiar em você, isso será refletido em uma compensação financeira mais justa. Continue assim porque se aproxima uma nova etapa para sua vida financeira.

Saúde & Bem-estar: Se você sentir algum desconforto digestivo, tente monitorar sua dieta e reduzir o estresse. Não exagere nos alimentos, adote um hábito mais saudável e procure não se chatear por qualquer motivo.

Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A vida lhe dará a oportunidade de ser feliz no amor. É só uma questão de estar no lugar certo e na hora certa. Sexo é algo que não deixa de te interessar e com uma vida sexual e feliz tendes a sentir-te equilibrado emocionalmente e com bom humor. Dinheiro & Trabalho: Você deve resolver os problemas pendentes em sua profissão que o preocupam. Não perca a oportunidade, pois você terá tudo a seu favor. Tudo que você fizer com dedicação e além do que lhe é exigido, será recompensado financeiramente. Aqueles que você ajudar hoje, amanhã, lhe darão uma agradável surpresa. Saúde & Bem-estar: Saiba que se você conseguir mudar alguns maus hábitos, em pouco tempo se sentirá melhor. Elimine os excessos e preste mais atenção à sua alimentação. Procure dormir o necessário para manter a sua disposição. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você quer que seu parceiro se sinta feliz e à vontade com você, você só terá que mostrar seu lado mais terno e humano com ele. Dia apropriado para compartilhar passeios a dois. Aproveite também para fazer uma surpresa que será bem recompensada. Dinheiro & Trabalho: Um amigo que há muito tempo não mantem contato com você, está à sua procura para lhe propor um trabalho que pode aumentar sua renda. Talvez isso envolva algum sacrifício pessoal, mas, finalmente, será extremamente positivo em sua vida. Saúde & Bem-estar: Sem problemas, a menos que você procure por eles, Touro! A sua saúde está em dia e se mantiver uma dieta, exercício e descanso corretos não terá complicações e poderá desfrutar de dias cheios de vitalidade e energia. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Se uma opção no amor desaparecer, uma outra paixão logo virá. Não se sinta derrotado por algo que pode ser facilmente resolvido, não é o fim do mundo, alguém novo chegará trazendo muito mais amor do que você imagina.

Dinheiro & Trabalho: Algo novo começa no trabalho. Uma nova etapa, novas exigências que podem surpreendê-lo, mas você terá que se adaptar rapidamente porque a sua empresa depende muito do seu trabalho para conseguir expandir o seu setor e consequentemente para atingir as metas estabelecidas para este ano. Saúde & Bem-estar: Dormir um número adequado de horas é necessário para manter a saúde. Vá para a cama cedo e mantenha uma vida organizada. Não custa muito e você verá como sua vida começa a fluir melhor. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Dedique-se a melhorar um pouco a sua aparência, que resultará em um impacto positivo que irá atrair aquela pessoa, que vai começar a olhar você de uma outra maneira. Faz bem para você, faz bem para o amor. Dinheiro & Trabalho: Separe um horário para aprender mais sobre os detalhes técnicos desse novo projeto apresentado, especialmente se você estiver em uma nova posição que exija mais conhecimento. Agora, se você está desempregado, junte-se a um grupo de interesses de seu campo de atuação, nele você encontrará seu novo emprego. Saúde & Bem-estar: Há uma melhora considerável em você que sofre de dores associadas com os joelhos ou pernas em geral. É um dia ideal para praticar algum exercício especial direcionado diretamente às extremidades. Procure um especialista. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu relacionamento está passando por um grande obstáculo, não se desespere, pouco a pouco as águas retomarão seu curso. Ultimamente você tem discutido muito com o seu parceiro. Respire antes e conte até 10 antes de abrir a boca. Tudo ficará melhor. Dinheiro & Trabalho: Seu futuro financeiro tem outras direções, pare de se preocupar com o que não acontece. Em breve, uma oportunidade muito interessante aparecerá no plano profissional. Alguém com boas intenções irá se aproximar de você, ouvi-lo e ser receptível às propostas sugeridas será a melhor coisa que pode fazer para ter novos ganhos financeiros. Saúde & Bem-estar: Quando você chega em sua casa depois de um dia de trabalho excessivo, você deve partir para praticar um esporte ou um simples passeio, isso o ajudará a eliminar as tensões acumulada durante o dia, além de ajudar no condicionamento físico. Leia tudo

Simpatia do dia – Simpatia Egípcia para a proteção e boa fortuna

Os feitiços egípcios têm milhares de anos, e chegaram até nós graças aos textos sagrados encontrados nas Pirâmides, nos textos dos Sarcófagos e no Livro dos Mortos. O Livro Egípcio dos Mortos era um antigo guia de sobrevivência que continha feitiços, juntamente com instruções para garantir a passagem segura através dos perigos do submundo. Amon foi um deus da mitologia egípcia, visto como rei dos deuses e como força criadora de vida. Deus local de Karnak, constitui uma família divina com sua esposa Mut e seu filho Khonsu. Para realizar a Simpatia Egípcia para a proteção e boa fortuna você precisa de uma vela branca e a foto ou desenho de uma orelha com o nome "Amon" escrito em tinta preta sob ela. Continue lendo