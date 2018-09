Vigilância Sanitária apreende 109 kg de carne ilegal em açougue de Sena Madureira

A União Educacional do Norte (UNINORTE) incentiva alunos e professores na criação de Startups, empresas iniciantes com ideias inovadoras no mercado, elas geralmente nascem no ambiente digital. Atualmente três projetos, que envolvem acadêmicos e professores da UNINORTE, estão na lista das 17 Startups aprovadas para participar do Sebrae Lab, iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (SEBRAE no Acre). São elas: AcreTur, Startup criada pela professora Talita Olveira; OSdigital, elaborado por alunos com apoio de professores; e FinançasQR.

A Startup AcreTur, é voltada para a área do turismo; já OSdigital, pretende promover a informatização do processo de solicitação de prótese dentária; e FinançasQR visa trabalhar com a gestão de finanças pessoais, esta última foi elaborada a partir da ideia de um ex-aluno da faculdade. “O FinançasQR é uma ideia de anos passados que um ex-aluno trouxe, sentamos e refinamos o projeto e hoje o grupo é constituído por mim professor e três ex-alunos do curso de sistemas”, explicou o coordenador do curso de Sistemas da Informação, Vander Magalhães Nicácio.

Aluciney de Souza Wanderley, acadêmico do 5º período de Sistemas da Informação, é um dos integrantes do projeto OSdigital. Para ele, fazer parte da criação da empresa, que contou com apoio da UNINORTE, é uma forma de “ganhar conhecimento, experiência e dar continuidade na Startup para seguir com a carreira de programador.”

Para o coordenador Vander Magalhães Nicácio, ter estudantes e professores envolvidos em projetos como o Sebrae Lab é gratificante. “Para a Uninorte é a demonstração da qualidade dos alunos e professores e ainda demonstra a importância de proporcionar o diálogo entre cursos diferentes.”

De acordo a diretora comercial da UNINORTE, Indira Kitamura, a instituição sente-se orgulhosa em ver a comunidade acadêmica envolvida em grandes projetos. “Um dos pilares da UNINORTE é incentivar o empreendedorismo entre alunos e professores. Ver três projetos que surgiram a partir da troca de experiências na faculdade é recompensador para nós”, ressalta.

O projeto Sebrae Lab foi iniciado após abertura de chamamento público, em julho deste ano, por meio de Convênio de Cooperação Técnica entre Sebrae no Acre e Universidade Federal do Acre (Ufac). O Sebrae Lab selecionou projetos inovadores com o intuito de fomentar a criação e o desenvolvimento de empreendimentos no Acre.