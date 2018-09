Horóscopo do dia 11 de setembro

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma decepção amorosa? Não se preocupe, logo você voltará a se apaixonar por outra pessoa. Coloque seus olhos no presente e esqueça o passado. Pena que você não dá muita atenção àquela pessoa amiga que ama você demais, mas que você não percebe. Dinheiro & Trabalho: No trabalho suas iniciativas serão um pouco obstruídas no início da manhã, então é recomendado perseverança e paciência para que no decorrer do dia você possa realizá-las. Se a sua atitude em relação aos outros não é muito crítica, você será capaz de superar essa situação sem dificuldades. Saúde & Bem-estar: Você tem um dia em que parece que nada está certo e pronta para discutir qualquer coisa, mesmo que você não esteja certa. Cuidado com as más vibrações. Encontre outra maneira de descarregar e desabafar. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O que você oferece no amor é esmagador. Não há razão para você não ter sucesso, se sentir confiante, seguro de si mesmo, que será seu principal atrativo para conquistar aquela pessoa que você há tempos quer namorar. Dinheiro & Trabalho: Hoje tudo vai colaborar para que se abra uma outra dimensão no seu ambiente de trabalho, você terá mais responsabilidades, o que inevitavelmente o leva a ter uma nova função com mais ganhos financeiros também. Saúde & Bem-estar: Você deve liberar seu excesso de energia fazendo algum esporte e, por outro lado, evitar os confrontos que poderiam liberar em demasia sua adrenalina. Esta vai ser uma semana bastante agitada, então o que você deve fazer é equilibrar-se com uma boa dieta. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: No relacionamento com seu parceiro use a diplomacia, tente mostrar seu lado mais charmoso. Não ceda às provocações hoje porque você pode explodir por uma brincadeira estúpida. Seu relacionamento precisa de um pouco mais de paixão, faça sua parte, quebre as regras e surpreenda. Dinheiro & Trabalho: Um novo trabalho paralelo e nas horas livres será uma importante fonte de renda, você vai exercer uma atividade que lhe dê a oportunidade de começar algo que você gosta. É um bom momento também para renovar contatos comerciais. Saúde & Bem-estar: Olhe-se no espelho e reflita sobre o que você está fazendo consigo mesmo. Você pode ver algo desagradável na sua silhueta, mas que depende de você corrigir com uma boa dieta e exercícios. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Você vai tomar uma decisão importante hoje no campo sentimental, guiada pelo que seu coração dita. Logo você verá como o caminho que você tomou é o mais bem-sucedido para seu futuro sentimental. Às vezes é melhor parar e ser feliz num outro lugar. Dinheiro & Trabalho: Não se submeta a fofocas ou a situações de pensamentos curtos e mesquinhos, porque eles poderiam tentar envolver você, a fim de alcançar objetivos de pessoas inescrupulosas na sua empresa. Você deve ficar fora desses movimentos que podem prejudicá-lo, em vez de beneficiá-lo. Saúde & Bem-estar: A sensação de desamparo diante dos problemas que atualmente o cercam, mas que não está ao seu alcance resolver, podem fazer você cair em apatia em que tudo está igual. Ânimo que nem tudo é tão ruim quanto você acha que é. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O estresse está afetando seriamente sua vida amorosa, tente diminuir seu ritmo de vida para desfrutar de seu relacionamento amoroso. Seu parceiro vai exigir muito mais atenção, mas parece que você não se importa, pelo menos, é o que você deixa aparecer. Dinheiro & Trabalho: Você encontra mais apoio hoje em sua atividade profissional, em reconhecimento por sua disposição habitual de ajudar os outros. Não hesite em aceitar estes auxílios, porque você precisa deles e é esse tipo de atitude que leva você a ter cada vez mais sucesso profissional. Saúde & Bem-estar: O estado de paz interior e equilíbrio voltará para você. Você esquecerá a raiva do passado e as reações violentas injustificadas. Explore o seu lado mais humano para o benefício dos outros. Você será recompensado. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não se deixe levar pelas primeiras impressões. Analise a situação e as circunstâncias antes de iniciar um relacionamento. A pessoa é interessante, mas não há uma sintonia entre os dois e para isso acontecer vocês precisam ceder bastante. Pense melhor. Dinheiro & Trabalho: É um momento muito positivo, mas você precisará prestar atenção às questões financeiras e aos relacionamentos de interesses que você tem com outras pessoas para evitar perdas ou mal-entendidos. Não esqueça seus pagamentos e mantenha sua agenda em dia para evitar contratempos. Saúde & Bem-estar: Um certo desconforto atacar você no dia de hoje, caso suas defesas não sejam fortes o suficiente, mas pense que tudo isso você pode controlar e evitar ao comer saudável e, acima de tudo, evitar as gorduras saturadas. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje você terá uma enorme surpresa no amor. Um encontro casual com uma pessoa cheia de estilo pode marcar o início de algo que tem tudo para se tornar um relacionamento mais sério no qual você será muito feliz. Dinheiro & Trabalho: Você está com uma boa energia para fazer investimentos apostando em ações. A tensão no seu ambiente de trabalho começa a desaparecer, então você será novamente removido da sua ideia de mudar de emprego. Você terá muitas facilidades para realizar um projeto que te excita. Aproveite a sua boa sorte. Saúde & Bem-estar: Você geralmente se move entre os extremos e frequentemente comete certos excessos que podem prejudicá-lo e que refletem na sua saúde. Leve as coisas com mais calma e contenção, controle-se e cuide do seu corpo. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, você precisa recuperar o ímpeto de ontem. Não se sinta derrotado ou abatido, é possível alcançar a felicidade se você der o primeiro passo, que é o que ela espera de você, que você se declare. Dinheiro & Trabalho: Você tentou esticar as horas do seu dia, tentando arranjar alguns minutos por dia para tentar relaxar um momento, mas mesmo quando você descansa você vai sonha com o seu trabalho, responsabilidades e obrigações. Desconecte-se um pouco. Não faz mal e seu rendimento aumenta. Saúde & Bem-estar: A precipitação pode não ser boa durante estes dias. Portanto, evite a pressa, pois ela pode levar a pequenos incidentes. Massagens na área dos quadris seriam ótimas. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Aquela pessoa em quem tanto interesse você teve algum tempo atrás retornará à sua vida para lhe dar uma agradável surpresa. Se você quer que ela se sinta feliz e à vontade com você, você só terá que mostrar seu lado mais carinhoso e atencioso para ela. Dinheiro & Trabalho: Economize porque em pouco tempo você precisará de algum dinheiro para uma despesa necessária, e da qual nunca se arrependerá. Pare de sonhar em ficar rico

olhando para o sol e comece a fazer algo produtivo. O trabalho é necessário para ter sucesso. Saúde & Bem-estar: O que uma vez foi tedioso e monótono, agora vai te seduzir muito. O entusiasmo vai transbordar em você e isso é devido a uma renovação interna de seu espírito, energias e ilusões. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Preste atenção ao que seu parceiro lhe diz e encontre novas maneiras de reconquistá-lo. Se você não tem um parceiro, não procure mais porque hoje alguém irá se cruzar no seu caminho e você vai sentir que é a pessoa que você quer ao seu lado. Amor à vista. Dinheiro & Trabalho: Seu chefe te adora, você é um de seus funcionários mais valiosos e tudo é graças ao seu bom trabalho e disposição. Aproveite a oportunidade para crescer dentro da

empresa, que as oportunidades estão todas na sua frente. Saúde & Bem-estar: Mudanças na temperatura no dia de hoje podem ser uma armadilha para você. Não se esqueça de adaptar a sua vestimenta às intempéries e você evitará o resfriado que avisa na forma de espirro. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Uma pessoa cheia de carinho e bondade pode alcançar sua vida amorosa. Sua vida amorosa pode ter uma mudança significativa. Você recuperará a esperança em um futuro sentimental melhor. Dinheiro & Trabalho: Seu chefe tem abusado da sua confiança e exige você além do que é sua obrigação. Fique diante dele e deixe claro que a recompensa deve ser proporcional ao seu esforço. Cuidado com as necessidades futuras. Mantenha uma poupança para o futuro próximo e programe o pagamento de suas dívidas. Saúde & Bem-estar: Se você sofre de insônia, tente jantar cedo e em quantidades moderadas, para facilitar beba um chá de camomila ao deitar, o que lhe ajudará a adormecer. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Bom momento para definir o compromisso. Trabalhe para que seu relacionamento se fortaleça e persista ao longo do tempo. Com esse tipo de atitude há um grande crescimento na vida do casal. O futuro a dois é bastante promissor em todos os sentidos. Dinheiro & Trabalho: É hora de dar rédea livre à sua criatividade e colocar em prática projetos que você tem pensado há algum tempo. Os parceiros nem sempre são como parecem. Tenha cuidado e não confie em todos. O dia menos pensado algumas pessoas mais próximas a você podem deixar você na mão. Saúde & Bem-estar: O estresse, problemas do dia a dia, há sempre algo que preocupa você, no entanto, isso pode ser compensado simplesmente com pausas para uma boa e profunda respiração. Tenha isso em mente. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia para que a sorte esteja sempre a seu favor Perguntar a nós mesmos se realmente existe, ou não a sorte ou se estamos predestinados a um destino inescapável é algo que a humanidade vem fazendo há centenas de milhares de

anos. Para atrair os bons presságios criamos incontáveis maneiras de fazê-lo, superstições, amuletos, e por aí vai. Claro que tudo ajuda, mas o mais importante é a gente estar predisposto a que a sorte sopre a nosso favor e para isso devemos estar sempre preparados para recebê-la. Obter sorte está em suas mãos, você apenas tem que adotar uma atitude que favoreça a chegada do que você quer.

Para fazer a Simpatia para que a sorte esteja sempre a seu favor você precisa de:

1 vela verde.

1 pote de vidro.

1 xícara de arroz.

1 espiga de trigo.

3 paus de canela.

3 moedas douradas.

3 folhas de louro.

Agora acenda a vela com um fósforo de madeira, dizendo 4 vezes o seguinte: Continue lendo