Grupo armado persegue e mata jovem de 18 anos no Segundo Distrito de Rio Branco

Três menores foram apreendidos e um homem foi preso no final da manhã desta terça-feira (11), suspeitos de praticarem um crime de homicídio acontecido na Rua Mustafar, do bairro Canaã, segundo Distrito de Rio Branco. A vítima, Gabriel de Lima Trava, de 18 anos, foi perseguido e assassinado com vários tiros na área de uma residência.

De acordo com o relato de testemunhas, no total eram sete envolvidos. Eles foram vistos perseguindo a vítima de um beco até a residência onde foi assassinada. Apos o crime, o grupo se evadiu a pé, mas foi interceptado em uma ação rápida da Polícia Militar.

O local do crime foi isolado durante todo o serviço pericial para a coleta de informações e os presos conduzidos em flagrante à Delegacia. Outras três pessoas suspeitas de participarem do crime continuam sendo procuradas.

O fato foi registrado pela Delegacia de Homicídios (Dhpp), que nas próximas horas deve escutar os suspeitos para entender a motivação para o crime.